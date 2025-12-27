김건희 특검, ‘주가조작 혐의’ 양남희·이기훈 불구속 기소

김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 김건희 특검(특별검사 민중기)이 주가조작 혐의를 받는 양남희 웰바이오텍 회장과 이기훈 삼부토건 전 부회장을 27일 불구속 기소했다.
특검은 이날 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임), 자본시장과금융투자업에 관한 법률 위반(사기적 부정거래) 혐의로 양 회장과 이 전 부회장을 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 이들은 2023년 5월부터 같은해 10월까지 웰바이오텍이 우크라이나 재건 사업에 참여할 것처럼 투자자들을 속여 시세를 조종하고 고가에 주식을 매매해 약 215억 원 상당의 부당이익을 취득한 혐의를 받는다. 또 전환사채 발행 등으로 약 305억 원 상당의 재산상 이익을 취득한 혐의도 있다.
이 전 부회장은 지난 7월 영장실질심사에 출석하지 않고 도주했다가 9월 검거됐다. 특검은 이날 이 전 부회장의 도주를 조력한 코스피 상장사 이진훈 회장을 범인은닉, 범인도피 혐의로 구속 기소하고 공범 6명을 같은 혐의로 불구속 기소했다. 특검에 따르면 조력자들은 이 전 회장에게 대포폰을 제공하고 서울에서 경기 포천·가평, 전남 무안·신안·목포 등으로 이동해 은신하게 도왔다. 또 8월에는 전남 목포시 소재 병원 등에서 처방받은 약품을 이 전 부회장에게 제공하기도 했다.
특검은 “주요 도피자를 끝까지 추적해 체포 및 구속 기소했고 범인도피를 도운 공범들을 범인은닉 혐의로 1명을 구속기소하고 6명을 불구속 기소한 것”이라며 “향후 공판 과정에서 상응하는 처벌이 이뤄질 수 있도록 적극 대처할 예정”이라고 밝혔다.
