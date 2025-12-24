성탄절 최저 -9도 강추위 습격…충남·전라엔 흰눈 최대 10㎝

[내일날씨] 제주엔 최대 15㎝…비 내리면 내륙 최대 5㎜·제주 20㎜
아침 최저 -8~3도·낮 최고 -4~8도…바람 불며 체감 더 낮아
크리스마스인 목요일 25일은 북서쪽에서 찬 대륙고기압이 본격적으로 남하하며 전국이 한겨울 추위에 들어서겠다. 충남과 전라 서해안을 중심으로 눈과 비가 내리고, 강한 바람까지 겹치며 체감상 더 춥게 느껴지겠다.
24일 기상청에 따르면 25일은 전국이 대체로 맑겠으나 충남권과 전라권, 제주에는 구름이 많겠다. 아침 최저기온은 -8~3도, 낮 최고기온은 -4~8도로 예보됐다. 평년(최저 -9~2도, 최고 2~10도)과 비슷하거나 조금 낮은 수준이지만, 북서풍이 강하게 불며 체감온도는 실제 기온보다 더 낮겠다.
강수는 25일 오후부터 시작된다. 낮 12시~ 오후 6시 사이 충남 서해안과 전라권 서부, 제주에 비 또는 눈이 내리기 시작하겠고, 늦은 오후부터 저녁 사이에는 세종과 충남 북부 내륙, 충북 중·남부에도 눈이나 비가 오리라 예상된다. 강원 북부 동해안에는 새벽부터 아침 사이 1~3㎝ 안팎의 눈이 쌓일 수 있다.
특히 전라 서해안을 중심으로 눈이 집중되겠다. 전북 서해안과 남부 내륙, 전남 서해안에는 3~8㎝, 많은 곳은 전북 서해안에서 10㎝ 이상의 눈이 쌓일 가능성이 있다. 광주와 전남 서부는 1~5㎝, 충남 서해안은 1~5㎝, 세종과 충남 북부 내륙, 충북 중·남부는 1~3㎝ 수준의 적설이 예보됐다. 서해5도에도 1㎝ 안팎의 눈이 오리라 예상된다. 제주 산지는 5~10㎝, 많은 곳은 15㎝ 이상의 눈이 내릴 수 있고, 중산간은 2~7㎝, 해안은 1㎝ 안팎의 적설이 예상된다.
예상 강수량은 충남 서해안 5㎜ 안팎, 세종·충남 북부 내륙과 충북 중·남부는 1㎜ 안팎이다. 전북 서해안과 남부 내륙, 광주·전남 서부는 5㎜ 안팎, 전북 내륙은 1㎜ 미만 수준이다. 강원 북부 동해안은 5㎜ 미만, 서해5도도 5㎜ 미만으로 예보됐다. 제주도는 5~20㎜의 비 또는 눈이 내릴 전망이다. 울릉도·독도는 강수가 이어지며 10~30㎜의 비와 함께 많은 눈이 오리라 예상된다.
눈과 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄럽겠다. 앞서 내린 눈과 비가 얼어 이면도로나 골목길, 교량과 터널 입·출구, 경사로를 중심으로 빙판길과 도로 살얼음이 나타날 가능성이 크다. 특히 강풍으로 체감온도가 크게 낮아지며 보행자와 차량 모두 각별한 주의가 필요하다.
기상청은 “크리스마스부터 찬 공기가 본격 유입되며 강추위가 시작된다”며 “전라 서해안과 제주 산지를 중심으로 많은 눈이 내릴 수 있고, 강한 바람으로 체감온도가 크게 낮아질 수 있다”고 밝혔다.
