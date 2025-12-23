수자원공사. 권익위 평가 공기관 청렴도 1등급

한국수자원공사가 국민권익위원회 주관 ‘2025년도 공공기관 종합청렴도 평가’에서 최고등급인 1등급을 받았다. 수자원공사는 공기업 31개 기관 중 유일하게 청렴체감도 부문에서 1위에 올랐다.
23일 국민권익위 등에 따르면 수자원공사는 기관장 주도로 이뤄진 윤리경영 철학과 이를 뒷받침한 내부통제 시스템을 인정받아 최고등급을 받았다. 최고경영진이 참여하는 ‘청렴내부통제위원회’를 중심으로 부패 취약 분야를 객관적으로 점검하고, 구체적이고 실효성 있는 개선책을 실행에 옮겼다.
‘기관장의 관심과 노력도’ 부분에서도 평가 우수사례로 선정됐다. 인사 분야에서 기관장이 스스로 ‘공정 인사 중재자’가 돼 승진 인사의 공정성과 투명성 제고를 위한 특별승진 제도 변화를 주관했다. 노동조합과 함께 공정·공감 성과라는 원칙을 세우고, 제도 설계상 나타날 수 있는 취약 분야 개선을 주도했다. 또 ‘청렴혁신 드라이브 추진단’을 운영하며 개선과제 발굴에 주력했다.
윤석대 한국수자원공사 사장은 “종합청렴도 1등급을 달성할 수 있었던 것은 청렴이 국민의 권익을 향상하는 기본이자 최우선 경쟁력이라는 믿음으로 전 직원이 함께 노력한 결과”라며 “앞으로도 투명하고 공정한 공기업의 책무를 다하여 국민의 믿음에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
