한국친환경농업협회, ‘친환경유기농업 2배 확대 이행 촉구 선언대회’ 개최

한국친환경농업협회는 지난 17일 국회의사당 앞 계단에서 국정과제인 친환경유기농업 2배 확대 이행을 촉구하는 선언대회를 개최했다고 23일 밝혔다. K-농정협의체 친환경 소분과, 가톨릭농민회, 녹색소비자연대, 두레생협연합회, 한살림연합, 한살림생산자연합회, 한국유기농업협회, 한국친환경농산물가공생산자협회, 희망먹거리네트워크, 전국먹거리연대, 한국유기농업연구소, 경기지속가능농정연구소 등 13개 단체와 함께 진행했다.
이번 선언대회는 친환경 유기농업 2배 확대를 위해서는 지속 가능한 농업을 위한 농정의 대전환이 필수적이라는 인식하에 마련됐다. 안정적인 생산 기반 구축, 공공과 민간을 아우르는 소비·유통 체계 혁신, 법·제도 및 추진체계를 포함하는 구체적인 정책 실행 전략 등을 제안했다.
특히 친환경유기농업 생산·소비 정책 공동 선언문에서 친환경농산물 공공과 민간 수요 확대를 위해 친환경 학교급식 국가사무화와 식품비 국비 지원, 어린이집·경로당 등 공공 급식 공급 확대, 연말 소득공제, 구매 금액 환급 등 소비자 인센티브 제공 등을 제안했다. 또한 민관을 아우르는 추진체계를 통한 이행을 위해 친환경농식품정책국 신설과 친환경농식품발전위원회 설치, 친환경농업지원센터 설립 및 생산관리자 제도를 개선해야 한다고 촉구했다.
대표 발언을 진행한 지완선 한 살림생산자연합회장은 “친환경 농지 임대차 허용과 실경작자 중심의 친환경 인증 및 직불금을 지급해야 한다”고 주장했다. 김효준 제주 친환경농업협회장은 “현재의 잔류농약 검사 결과에 따른 결과 중심 인증 체계로 친환경생산자들이 어려움을 겪고 있으며 생산 과정과 가치 인증 중심으로 전환해야 한다”고 말했다. 전량배 한국친환경농업협회 부회장은 “친환경 청년농업인들의 진입과 정착 지원을 강화해야 한다”며 “친환경 전문 직별 교육체계 구축과 일괄 패키지 지원방안 마련이 필요하다”고 말했다.
앞서 오전 11시 국회도서관에서 개최된 정책 제안 발표회에서는 K 농정협의체 친환경 소분과 및 친환경농업 생산자, 소비자단체들과 학계 전문가, 관계기관의 정책담당자들이 함께 논의한 정책 35가지를 제안했다. 김상기 K 농정협의체 친환경 소분과장의 사회로 진행된 발표회는 오주병, 유미화, 최동근 K 농정협의체 위원들이 생산·소비·유통 분야 제안 내용을 발표했다.
