안산시 ‘온라인 병역의무 이행 청년카드’ 전국 첫 도입

캠핑장·교육기관 수강료 할인 경기 안산시는 병역의무를 이행한 청년을 예우하기 위해 공공시설 요금 감면 등의 혜택을 제공하는 ‘병역의무 이행 청년 카드’를 내년부터 발급한다고 22일 밝혔다.



전국 지방자치단체 가운데 처음 도입되는 이 청년 카드는 경기도 마이데이터 서비스인 ‘경기똑D 도민카드’ 앱을 통해 내년 1월부터 발급받을 수 있다. 안산시는 올해 9월 ‘병역의무 이행 청년 예우 및 지원에 관한 조례’를 제정해 군 복무를 사회적 자산으로 인정하는 정책적 기반을 마련했다.



발급 대상은 안산시에 주민등록이 돼 있는 39세 이하 청년 가운데 현역 복무를 마친 의무·중기·장기 복무 제대 군인이다. 병역의무 이행 청년 카드를 발급받으면 안산시가 설치·관리·운영하는 공공시설 이용 요금을 감면 또는 면제받을 수 있다. 올림픽기념관과 체육시설 연습 사용료, 안산화랑오토캠핑장 이용료는 50% 할인되고, 평생교육기관 수강료는 면제된다. 공영주차장 이용료 감면 등 지원 분야도 단계적으로 확대될 예정이다. 이민근 안산시장은 “국가를 위해 헌신한 청년을 ‘사회적 자산’으로 존중하고 지원하는 것은 지방정부의 중요한 책무”라고 말했다.



