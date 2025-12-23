안산시 ‘온라인 병역의무 이행 청년카드’ 전국 첫 도입

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 23일 14시 42분

글자크기 설정

캠핑장·교육기관 수강료 할인

경기 안산시는 병역의무를 이행한 청년을 예우하기 위해 공공시설 요금 감면 등의 혜택을 제공하는 ‘병역의무 이행 청년 카드’를 내년부터 발급한다고 22일 밝혔다.

전국 지방자치단체 가운데 처음 도입되는 이 청년 카드는 경기도 마이데이터 서비스인 ‘경기똑D 도민카드’ 앱을 통해 내년 1월부터 발급받을 수 있다. 안산시는 올해 9월 ‘병역의무 이행 청년 예우 및 지원에 관한 조례’를 제정해 군 복무를 사회적 자산으로 인정하는 정책적 기반을 마련했다.

발급 대상은 안산시에 주민등록이 돼 있는 39세 이하 청년 가운데 현역 복무를 마친 의무·중기·장기 복무 제대 군인이다. 병역의무 이행 청년 카드를 발급받으면 안산시가 설치·관리·운영하는 공공시설 이용 요금을 감면 또는 면제받을 수 있다. 올림픽기념관과 체육시설 연습 사용료, 안산화랑오토캠핑장 이용료는 50% 할인되고, 평생교육기관 수강료는 면제된다. 공영주차장 이용료 감면 등 지원 분야도 단계적으로 확대될 예정이다. 이민근 안산시장은 “국가를 위해 헌신한 청년을 ‘사회적 자산’으로 존중하고 지원하는 것은 지방정부의 중요한 책무”라고 말했다.
#안산시#온라인 병역의무 이행 청년카드
이경진 기자 lkj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스