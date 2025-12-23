‘통일교 재정 총괄’ 前총무처장 “정치인 관련 비용처리 기억 없다”

경찰이 통일교의 정치권 로비 의혹과 관련해 교단 재정 결재 라인의 핵심 인물인 전 총무처장을 23일 소환했다. 실제로 금품이 정치권에 흘러갔는지 등 자금 흐름을 추적할 계획이다.
경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 이날 오전 9시경부터 서울 서대문구 경찰청사에 통일교 전 총무청장인 조모 씨를 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다.
조 씨는 경찰청사 앞에서 ‘윤영호 전 통일교 세계본부장이 전재수 더불어민주당 의원(전 해양수산부 장관), 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원과 이야기하는 것을 본 적이 있느냐’는 취재진의 질문에 “경찰 조사에 먼저 성실히 임하는 게 우선”이라며 말을 아꼈다.
그는 ‘정치인 관련 예산을 비용처리 한 적이 있느냐’는 물음엔 “제 기억에는 없다”고 답했다.
이날 조사에서 소명할 내용에 대해선 “어떤 것을 물을지 모르니 거기에 대해 응답하겠다”고 했다.
이어 ‘윤 전 본부장이 정치인들과 친분을 과시하거나 접촉했다고 말한 적이 있느냐’는 물음엔 “이 자리에서 말하는 것은 부적절하다”고 선을 그었다.
조 씨는 윤 전 본부장과 함께 일하며 총무처장으로서 교단 행정 및 재정 실무를 총괄했던 인물이다. 특히 윤 전 본부장의 아내이자 재정국장이었던 이모 씨의 직속 상사로, 교단 통장과 인감까지 직접 관리하며 자금 승인 권한을 행사한 것으로 파악됐다.
경찰은 조 씨에게 자금 집행과 관련한 내부 승인 절차나 보고 체계에 대해 사실관계를 확인할 전망이다.
전날에는 통일교 전 회계부장 A 씨와 또 다른 통일교 관계자 1명이 참고인 신분으로 경찰 조사를 받았다.
경찰은 통일교 내부 회계·재정과 관련한 인물을 연이어 소환해 자금 흐름을 쫓으며 금품들이 실제 정치인들에게 흘러갔는지 따져본다는 계획이다. 앞서 15일에는 통일교 본부 등에 대한 압수수색으로 회계 장부 및 영수증 처리 내역 등을 확보했다.
