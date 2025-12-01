일반-정원 外 모두 ‘수능 100%’ 반영… 전공자율선택 모집 대폭 확대

한국외국어대학교(총장 박정운)가 2026학년도 대학 입학 전형에서 전체 모집 인원(3733명)의 42.3%(1578명)를 정시모집으로 선발한다. 정시모집 선발 인원은 정원 내 일반전형 1393명, 정원 외 특별전형(농어촌학생·기초생활수급자 및 차상위계층) 185명이다.
군별로는 일반전형 가군 272명(서울캠퍼스 187명, 글로벌캠퍼스 85명), 나군 688명(서울캠퍼스 413명, 글로벌캠퍼스 275명), 다군 433명(서울캠퍼스 99명, 글로벌캠퍼스 334명)이며 농어촌학생 특별전형 나군 50명, 다군 51명, 기초생활수급자 및 차상위계층 특별전형 나군 42명, 다군 42명이다. 모든 전형은 수능 100%로 선발한다. 정시모집 원서 접수는 오는 29일 오전 10시부터 31일 오후 5시까지 입학처 홈페이지를 통해 할 수 있다. 지원 자격 등 서류를 제출해야 하는 경우 2026년 1월 2일까지 온라인으로 업로드해야 한다. 최초 합격자 발표는 일반전형 2026년 1월 26일, 특별전형 2월 2일 예정이다.
정시모집 모두 수능 100% 선발…계열별 선택과목 제한 없이 지원 가능
한국외대는 정시모집의 모든 전형에서 수능 성적만으로 신입생을 선발한다. 전형 방법 간소화와 전형 준비 부담 완화를 위해 일반전형은 물론 정원 외 특별전형(농어촌학생·기초생활수급자 및 차상위계층)까지 수능 100%로 선발한다. 모집 단위의 계열에 따른 선택과목을 지정하지 않아 수험생은 수학 영역의 확률과 통계·미적분·기하, 탐구 영역의 사회·과학탐구 선택에 제한 없이 원하는 모집단위 모두에 지원할 수 있다. 또한 올해부터 자연계열 응시자도 한국사 영역을 등급에 따른 가산점 형식으로 반영하며 학교폭력 조치 사항이 있는 경우 각 호에 따라 총점에서 감점이 된다.
AI융합대학 신설…Language & AI융합학부, 수시 논술 경쟁률 183.71대1
올해 개교 71주년을 맞은 한국외대는 지난 몇 년간 대대적 학사구조 혁신을 단행하며 ‘외대다움’을 지키면서도 미래를 향한 유연한 체질 개선을 이뤄냈다. 그 결과 가장 주목받는 변화로 2024년 서울캠퍼스에 신설된 ‘Language & AI융합학부’와 ‘Social Science & AI융합학부’, 글로벌캠퍼스의 ‘Finance & AI융합학부’ ‘AI데이터융합학부’로 구성된 AI융합대학을 꼽을 수 있다.
특히 Language & AI융합학부는 언어 기반 인공지능 특화 교육을 중심으로 하는 국내 유일의 언어 AI 특화 학과로 자연어처리, 음성처리 등 교육을 통해 언어+AI와 관련된 최고 수준의 지식을 습득할 수 있다. 이러한 강점에 힘입어 2026학년도 수시 논술 경쟁률 183.71대1로 역대 최고 경쟁률을 경신하며 한국외대를 대표하는 신설 학부로 자리를 잡았다.
2026학년도 정시모집 전공자율선택 모집단위 확대
한국외대는 2025학년도 입시부터 입학 시 특정 전공을 선택하지 않고 재학 중 전공을 선택할 수 있는 전공자율선택 통합모집단위를 신설했으며 2026학년도 정시모집에서는 통합모집단위의 선발 인원을 대폭 확대했다.
전공자율선택 통합모집의 모집 규모는 자유전공학부(서울, 글로벌) 325명(9.34%), 단과대학·계열별 통합모집 511명(14.68%) 등 총 836명(24.02%)으로 이 중 자유전공학부(서울, 글로벌) 90명과 단과대학·계열별 통합모집 511명 전원을 정시모집에서 선발할 예정이다.
자유전공학부 및 단과대학·계열별 통합모집단위에 입학하는 신입생들은 입학 후 2학년이 되는 시점에 자신이 희망하는 학과(부)를 선택할 수 있다. 선택 가능한 학과(부) 중 본인이 원하는 학과(부)에 100% 배정받을 수 있어 전공 선택의 자유가 보장된다.
외교관 후보자·5급 공채 수석 배출…공공 인재 산실
한국외대는 ‘학생이 성공하는 대학’을 목표로 수요자 중심 교육혁신을 가속화하고 있다. 전공과 학과 구조, 학습자 지원체계, 캠퍼스 인프라를 전방위적으로 혁신하며, ‘외국어·지역학 특성화’에 더해 지역혁신과 글로벌 교육을 아우르는 새로운 대학 모델을 구축해 나가고 있다. 송도캠퍼스 2단계 준공, 서울·글로벌캠퍼스 RISE 동시 선정, 외교관 후보자 선발시험·국가공무원 5급 공채 수석 배출 등의 성과를 이어가고 있다.
