사회
서울광장 스케이트장 개장
동아일보
업데이트
2025-12-20 02:10
2025년 12월 20일 02시 10분
입력
2025-12-20 01:40
2025년 12월 20일 01시 40분
신원건 기자
프린트
19일 오후 서울 중구 서울광장 스케이트장에서 시민들이 스케이트를 타고 있다. 스케이트장은 내년 2월 8일까지 운영되며, 1시간 이용료는 1000원으로 헬멧과 스케이트 대여료가 포함된 가격이다. 기상 상황에 따라 운영이 중단될 수도 있다.
#서울광장
#스케이트장
#시민
#개장
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
