“반려견 학대 의심”…지인에 흉기 휘두른 중국인 체포

자신의 반려견을 학대한 것으로 의심된다며 지인을 흉기로 찌른 중국인이 경찰에 긴급 체포됐다.
19일 광주 광산경찰서는 살인미수 혐의로 20대 중국인 A 씨를 입건했다고 밝혔다.
A 씨는 전날 오후 5시 20분경 광산구 월곡동에 있는 50대 중국인 B 씨의 주거지에서 B 씨에게 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의를 받는다.
조사 결과 A 씨는 과거 같은 직장에 다닌 동료 사이였던 B 씨와 사적인 이유로 다투다가 범행한 것으로 드러났다.
A 씨는 경찰에 “키우던 강아지가 집을 비우고 돌아온 사이 다친 흔적이 있는 것을 확인했다”며 “집 주소를 아는 사람이 B 씨뿐이라 B 씨가 강아지를 학대했다고 생각해 싸웠다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
A 씨의 흉기에 다친 B 씨는 병원으로 옮겨져 수술받았다.
경찰은 A 씨를 상대로 구속영장을 신청할 방침이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0