이재준 수원시장 "블랙 아이스 주의, 신속한 제설 작업" 지시

  입력 2025년 12월 14일 10시 09분

장비 111대·인력 241명 투입…제설제 302t 살포
빙판길 주의하고, 내 집·점포 앞 눈 쓸기 당부

수원시 제공
경기 수원시는 밤사이 기온이 떨어지면서 발생할 수 있는 ‘블랙 아이스’(도로결빙)에 대비해 도로에 제설제를 살포했다고 14일 밝혔다.

수원시는 전날 오후 7~9시 제설 장비 111대, 인력 241명을 투입해 도로에 제설제 302t을 뿌렸다. 13일 오후 9시 기준 수원 지역 적설량은 0.5㎝다. 고가차도 등 제설 취약 구간을 중심으로 제설제 살포 횟수를 늘렸고, 상황에 따라 제설제 추가 살포를 검토할 예정이다.

기상청에 따르면 수원을 포함한 경기 남부 지역은 새벽부터 오후 사이 가끔 비 또는 눈이 내릴 것으로 예보했다. 이 지역은 가시거리가 급격히 짧아지며 도로가 빙판길이 되는 곳이 많을 것으로 예상했다.

수원시는 “도로 곳곳에 얼음이 얼 수 있기 때문에 ‘블랙아이스’ 현상이 우려된다”라며 “햇빛이 잘 들지 않는 곳 등을 지날 땐 반드시 속도를 줄이고, 제설 작업이 어려운 이면도로나 골목길에서는 낙상 사고에도 유의해야 한다”라고 당부했다.

수원시는 폭설에 대비해 신속한 차량 우회·통제하고, 결빙·정체 구간이 발생해 제설차 진입이 어려워지면 제설 차량이 반대 방향으로 진입하는 데 대해 경찰과 협의를 마쳤다.

지자체 경계 도로에서도 신속하게 제설 작업이 이뤄질 수 있도록, 인근 지자체에 제설 협조 공문을 보내고, 제설 작업 구간을 협의했다.

이재준 수원시장은 “시민들이 불편을 겪지 않도록, 신속하게 제설 작업을 하겠다”라며 “빙판길, 살얼음이 생길 수 있어 빙판길에 주의하고, 내 집·점포 앞 눈 쓸기에도 동참해 주시길 바란다”라고 당부했다.

조영달 기자 dalsarang@donga.com
