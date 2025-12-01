[부산판/게시판]부산 外

〈모집〉 부산 □부산시 어린이기자단(꼬마부산기자단) 모집=초등 4∼6학년 어린이 또는 해당 연령의 부산 어린이 300명 모집. 다문화 가정과 외국인 어린이는 특별 모집으로 30명 추가 선발. 활동기간은 2026년 3월∼2027년 2월. 부산의 시정, 문화, 역사 등 다양한 현장 직접 취재, 체험 중심의 탐방취재, 미션취재, 문화체험 활동 등 참여. 시 누리집 참조. □클래식부산 ‘백건우&이 무지치’ 첫 부산협연 공연=15일 오후 7시 반 부산콘서트홀.
□책으로 만나는 아이와 바다 ‘2025 부산국제아동도서전’=11∼14일 벡스코 제1전시장.
울산 □파리나무 십자가 소년합창단 초청 송년 특별 기획공연=18일 오후 7시 반 북구문화예술회관 공연장. 북구공공시설예약서비스 신청.
창원 □창원시 노인일자리 참여자 모집=65세 이상 기초연금 또는 직역연금을 받고 있는 어르신 12일까지 접수. 활동 기간 2026년 1∼11월. 홈페이지 노인일자리 여기 신청 및 주소지 읍면동 행정복지센터 또는 각 민간 수행기관 방문 신청.
김해 □젠지이스포츠글로벌 아카데미와 함께하는 e스포츠 발로란트, LOL 진로특강=9∼24세 및 보호자 선착순 접수. 17일 오후 6시 서부청소년센터 3층 드림스테이지. 프로게이머가 되는 방법, 프로게이머의 생활 등.
