추위에 더 약한 쪽방-노숙인, 더 자주 들여다본다

서울 자치구 한파 특별대책
폐원단 활용한 보온재로 동파 예방… 한파쉼터 기존 68→87곳으로 확충
영등포 거리상담반-합동 순찰 강화… ‘에너지 바우처’로 난방비 부담 경감
“늘 버려지던 현수막과 솜인데 이렇게 보온재로 재탄생시킨 건 처음이에요. 동파도 막고 재활용도 할 수 있으니 일석이조입니다.”
8일 서울 종로패션종합지원센터 관계자가 말했다. 봉제 공장이 몰려 있는 창신동에서는 매일 폐원단과 솜, 현수막이 쏟아진다. 올 1월 문을 연 센터는 이 자재들을 재단·제작·검토 과정을 거쳐 계량기 동파를 막는 보온재 100개로 만들었다. 종로구는 이를 한파 취약계층 100가구에 배부했다.
본격적인 겨울이 찾아오면서 서울 자치구들도 각 지역 여건에 맞춘 겨울철 특별보호 대책을 서둘러 가동하고 있다. 한파쉼터 확충부터 방문건강관리 강화, 노숙인 보호, 한파 대피 목욕탕, 에너지 취약계층 지원까지 ‘생활권 안전망’과 ‘취약계층 집중 보호’가 두 축이다.
● 한파쉼터·방문간호 확대
올겨울은 첫눈과 강추위가 예년보다 일찍 찾아온 데다 기온 변동도 클 것으로 전망된다.
기상청은 “12∼1월 사이 중국 내륙에서 확장하는 찬 공기의 영향이 잦아 강한 한파가 반복될 가능성이 크다”며 “일시적 기온 급강하가 평년보다 많은 겨울이 될 것”이라고 분석했다.
이에 따라 자치구들은 ‘일상형 한파 대응’에 우선 집중하고 있다. 중랑구는 주민들이 추위 걱정 없이 머물 수 있는 ‘생활밀착형 쉼터’ 확충에 나섰다. 지난해 68곳이던 한파쉼터를 올해 87곳으로 늘리고, 도서관·복지관·체육센터·청년청 등 일상적으로 이용 가능한 시설 19곳을 추가했다. 한파특보가 발령되면 동주민센터 쉼터 운영시간을 오후 9시까지 연장해 어르신과 주거 취약계층이 별도 절차 없이 이용할 수 있도록 했다. 버스정류장에는 추위쉼터·스마트쉼터·온열의자를 설치해 이동 중 체감 추위를 낮췄다.
서대문구는 홀몸노인·장애인·만성질환자 등 건강 취약계층을 돌보기 위한 방문 건강관리 체계를 강화했다. 14개 동주민센터에 배치된 24명의 방문간호사가 내년 3월 15일까지 비상 체계를 유지한다. 가정방문·전화상담을 통해 만성질환 모니터링, 생활습관 개선, 재난 대비 행동요령 등을 안내한다. 장갑·넥워머 등 방한용품도 함께 제공하며, 한파특보 발령 시 모니터링 빈도도 높인다.
● 노숙인·쪽방·주거 취약층 보호도 강화
영등포구는 ‘한파에 가장 먼저 노출되는 사람들’을 위한 대응에 방점을 찍었다. 영등포역 인근 쪽방촌과 서울교 하부 등 노숙인·쪽방 주민 밀집 지역을 중점관리구역으로 지정하고, 노숙인 거리상담반을 24시간 3교대로 운영한다. 서울경찰청 기동순찰대와의 야간 합동 순찰을 통해 사각지대를 줄일 방침이다. 응급 잠자리 연계·방한용품 지원·의료기관 안내 등 현장 대응도 강화했다. 쪽방촌 내 ‘요셉의원’ 이전으로 생긴 의료 공백은 영등포역 인근 보현희망지원센터의 무료 진료로 메우고 있다.
관악구는 한파특보 발령 시 야간(오후 6시 이후) 난방이 어려운 기초생활수급자·차상위계층을 위해 ‘한파 대피 목욕탕’을 운영한다. 지정된 민간 목욕탕 2곳에서 입장료·찜질복·수면이불 등 기본 이용료를 지원한다. 동주민센터는 대상자 상담·선정과 긴급복지 연계를 맡아 사각지대를 줄일 계획이다.
도봉구는 난방비 부담을 덜기 위해 에너지 취약계층을 대상으로 ‘에너지 바우처’ 신청을 안내하고 있다. 생계·의료·주거·교육 급여 수급자 중 고령자·영유아·장애인·임산부 등이 포함되면 지원 대상이며, 가구원 수에 따라 29만5200원∼70만1300원이 지원된다. 방문·온라인 신청 모두 가능하다. 거동이 불편한 경우 대리 신청도 허용된다.
댓글 0