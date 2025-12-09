본문으로 바로가기
게임 ‘쿠키런’ 세계관이 복원한 국가유산
2025-12-09 03:00
2025년 12월 9일 03시 00분
변영욱 기자
8일 서울 중구 덕수궁 돈덕전에서 ‘쿠키런: 사라진 국가유산을 찾아서’ 특별전이 언론에 사전 공개됐다. 전시 공간에는 게임 ‘쿠키런’ 캐릭터를 활용해 국가유산을 재해석한 상상화가 걸려 있다. 이번 전시는 ‘제2회 국가유산의 날’(9일)을 맞아 마련됐으며, 9일부터 내년 3월 1일까지 일반에 공개된다.
변영욱 기자 cut@donga.com
