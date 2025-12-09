영화 ‘섬마을 선생님’ 계남분교 복원한다

2028년까지 복원해 관광지로 활용
인천 옹진군은 1960년대 상영돼 큰 인기를 끌었던 영화 ‘섬마을 선생님’ 촬영지를 관광자원으로 복원하는 사업을 추진하기로 했다고 8일 밝혔다. 영화의 주무대였던 대이작도 계남분교는 1992년 문을 닫았지만 현재 빈터에 낡은 건물과 기념 표지석이 남아 있다.
전시실-커뮤니티 공간 등 조성
군은 2011년부터 계남분교 복원 계획을 세웠지만 토지 소유주와 협의를 마무리하지 못해 사업이 장기간 지연됐다. 5월 해당 부지를 4억 원에 매입하면서 사업 추진 기반을 마련했으며 9월 문화체육관광부의 ‘폐산업시설 등 유휴공간 문화재생사업’에 선정됐다.
이에 따라 2028년 3월까지 국비 19억 원을 포함해 38억 원을 들여 복원 사업이 추진되며 현재 실시 설계 용역에 착수한 상태다. 계남분교를 리모델링해 촬영지를 소개하고 영화 관련 자료를 볼 수 있는 전시실과 커뮤니티 공간, 사무실 등을 만들 계획이다. 이 밖에 군은 영화에서 여주인공이 살던 집을 내년까지 15억 원을 들여 한옥으로 복원하고 공원 등을 조성할 계획이다.
‘해당화 피고 지는 섬마을에…’로 시작하는 가수 이미자의 히트곡 제목을 따 1967년 김기덕 감독이 만든 이 영화는 한국 영화사에 길이 남을 명작의 하나로 꼽힌다. 서울에서 의대를 휴학하고 내려온 총각 교사와 섬 처녀의 수채화 같은 사랑 이야기를 담았다. 당시 최고의 인기 배우였던 오영일(총각 선생 분), 문희(섬 처녀 분) 등이 출연했다.
황금천 기자 kchwang@donga.com
