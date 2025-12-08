해수부 부산 이전 시작… 관사에 첫 입주

박형준 시장, 첫 이사 2가구 방문… “정착 어렵지 않게 최선 다할 것”
아파트-오피스텔 100호 계약 완료
시, 2029년 11월까지 임차해 제공
교육-복지 인프라 지원도 예정
해양수산부 부산 이전이 본격 시작됐다. 부산시가 직원들의 빠르고 안정적 이전을 위해 마련한 ‘100호 관사’에 5일 해수부 직원 가족 2명이 처음 입주했다.
부산시는 최근 관사 지원사업 위탁 절차를 마무리하고, 수탁기관인 부산도시공사가 아파트와 오피스텔 총 100호에 대한 전세 계약을 모두 체결했다고 7일 밝혔다.
박형준 부산시장은 5일 오후 부산진구 양정동 한 아파트를 찾아 어머니를 모시고 이사한 가족에 이어 출산을 앞둔 임신부와 어린 자녀가 있는 가족을 차례로 만났다. 박 시장은 부산이 가진 여러 장점을 소개하면서 “정착하는 데 어려움이 없도록 최선을 다하겠다”며 환영 인사를 전했다.
시는 2029년 11월까지 약 4년간 해수부 이전 직원들이 머물 관사 100호를 임차해 제공한다. 해수부 직원들은 관리비나 유지비 등만 내면 별다른 추가 비용 없이 관사에서 머물 수 있다. 이를 위해 약 345억 원을 투입한다. 관사는 양정동 신축 단지 내 전용면적 70∼76㎡ 규모의 아파트 83가구와 오피스텔 17호로 구성돼 있다.
관사는 부산도시철도 1호선 양정역에서 가까워 해수부 부산 임시청사(동구 수정동 IM빌딩)까지 집에서 20여 분 만에 출퇴근이 가능하다. 부산시민공원과 가깝고 도보 5분 거리에 양정초등학교가 있어 어린 자녀를 둔 부모가 선호한다.
앞서 시는 7월부터 해수부 직원이 즉시 거주할 수 있는 신축 아파트 21개 단지를 조사해 임대 의사, 가격, 평형 등을 고려한 10개 단지를 1차 후보지로 선정했다. 이후 해수부와 협의해 5개 단지를 압축한 뒤 소유자와 논의해 최종 관사를 확정했다. 직원 대상으로 관사에 대한 사전 수요조사를 실시한 결과 100호 공급에 총 136명이 신청한 것으로 나타났다.
관사를 포함해 시와 해수부는 총 855호 규모의 직원 정주 대책을 마련한 상태다. 안정적인 정착을 위한 다양한 지원도 제공된다. 이를 위한 특별법은 지난달 27일 국회 본회의를 통과했다. 특별법에는 해수부와 관련 공공기관 등 이전기관과 직원이 안정적으로 이주해 정착할 수 있도록 이전 비용 지원, 공공택지 우선 공급, 주거·교육·복지 인프라 지원 등에 관한 내용이 담겼다. 해수부는 8일부터 청사 이전을 본격 시작해 이르면 23일 동구 임시청사에서 개청식을 열 예정이다.
박 시장은 “해수부 이전은 단순한 기관 이전을 넘어 부산이 글로벌 허브 해양도시로 도약하는 중요한 전환점”이라며 “관사가 든든한 출발점이 되어 이전 직원과 가족이 부산에서 새로운 생활을 안정적으로 꾸려 가기를 바란다”고 말했다.
