농림어업 미래 설계의 기초…‘2025 농림어업총조사’ 실시 [카드뉴스]

전국 농림 어가의 규모, 구조, 분포, 경영 형태를 파악하기 위한 ‘2025 농림어업총조사’가 오는 22일까지 진행된다. 국가데이터처가 진행하는 국가 기본통계조사이며 5년마다 실시된다.
농림어업총조사 대상
농림어업총조사는 1일 기준 전국의 모든 농가, 임가, 어가와 행정리를 대상으로 진행된다.
조사 기간 및 진행 방식
지난달 20일부터 오는 10일까지 인터넷 조사를 실시하며, 1일부터 오는 22일까지 방문 면접조사를 진행할 예정이다. 인터넷 조사는 우편 발송된 조사 안내문의 QR코드 또는 참여 코드를 이용해서 참여할 수 있다. 방문 면접조사는 통계조사원이 방문해 태블릿PC로 진행한다.
조사 분야 및 내용
4종(농림가·해수면 어가·내수면 어가·지역) 조사표로 구성된다. 농림어가 변화, 농산어촌 삶의 질, 농림어업 경쟁력을 파악하기 위한 조사 항목을 갖추고 있다.
올해 농림어업조사의 특징
2025 농림어업총조사는 지속 가능한 농림어업 정책 수립을 위해 최근 농림어업과 농림 어가의 구조 및 환경 변화를 조사 항목에 반영했다.
농림어업조사 활용 방식
국가 주요 정책 및 소지역 정책을 위한 기초자료, 각종 실태조사의 모집단 자료로 활용된다. 농림어업총조사는 농산어촌의 구조변화를 파악해 관련 정책을 수립하고 평가하는 데 필요한 기초자료를 제공하며, 농림어업 부문 각종 표본조사의 모집단으로 활용된다.
국가데이터처 관계자는 “농림어업총조사는 농산어촌의 경쟁력 강화와 농산어민의 삶의 질 향상을 위한 정책 수립에 꼭 필요한 조사”라며 “이번 조사가 농림어업의 미래 설계와 농산어촌의 발전을 위한 초석이 될 수 있도록 적극적인 참여를 부탁드린다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
