광주 서구아너스, 겨울나기 따숨택배 전달

광주시 서구의 고액 기부자 모임 ‘서구아너스’가 겨울철 난방 취약계층을 위해 ‘겨울나기 따숨택배’를 전달하며 온정을 나눴다.
서구아너스는 지난달 28일 저소득층과 독거노인, 장애인 가정 등 돌봄 이웃 922가구를 직접 찾아 전기 온수매트, 패딩, 겨울이불 등으로 구성된 방한 물품을 전달했다. 이번 사업을 위해 후원금 2300만 원도 지원했다.
행사에는 김이강 서구청장을 비롯해 서구아너스 회원과 주민 등이 참여해 지원 대상자에게 물품을 전달하고 생활 여건과 주거 안전을 살피며 따뜻한 위로를 전했다. 방한 물품을 받은 한 노인은 “추운 겨울을 앞두고 걱정이 많았는데 필요한 물품을 전해줘 고맙다”고 말했다.
김이강 광주 서구청장은 “서구아너스가 전하는 따뜻한 온기가 겨울을 걱정하는 이웃들에게 힘이 되길 바란다”며 “어려운 이웃 곁에서 늘 먼저 손 내밀어 주시는 서구아너스 후원자분들께 감사드린다”고 말했다.
서구아너스는 지난해 11월 광주사회복지공동모금회와 함께 출범해 현재까지 회원 107명이 총 36억여 원을 기부했다. 다문화가정 외갓집 방문 프로젝트를 시작으로 폐지수집 어르신 쉼 지원비, 아동·청소년과 함께하는 독도원정대 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
