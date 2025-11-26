청주 실종 여성 前연인 긴급체포…폭행치사 혐의

충북 청주에서 실종된 중년 여성 사건과 관련해 그의 전 연인이 긴급 체포됐다.
충북경찰청은 26일 폭행치사 혐의로 50대 A 씨를 긴급체포했다고 밝혔다.
A 씨는 지난달 전 여자친구 B 씨를 폭행해 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 경찰은 A 씨 차량을 수색하는 등 관련 증거를 확보 중이다.
앞서 지난달 16일 “혼자 지내는 어머니와 연락이 닿지 않는다”는 B 씨 자녀의 신고가 접수됐다.
실종 신고 전날 청주시 청원구 외하동 팔결교삼거리 인근 폐쇄회로(CC) TV에 B 씨 차량이 포착된 것이 그녀의 마지막 행적이다.
경찰은 A 씨가 신고접수 날인 16일 퇴근 후 이튿날 오전에 귀가한 점 등을 토대로 이번 사건과의 연관성을 살폈다.
경찰 관계자는 “A 씨가 B 씨를 살해했다고 볼만한 상당한 정황이 있어 체포했다”며 “아직 시신은 발견되지 않았다”고 전했다.
