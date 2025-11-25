광장시장에선…순대 9조각 7000원, 떡볶이 6개 4000원

‘바가지’ 논란이 끊이지 않는 서울 광장시장에서 한 분식점이 양에 비해 높은 가격을 요구해 논란이 되고 있다.
이달 22일 유튜브에는 최근 시장을 방문한 두 명의 남성이 떡볶이와 빈대떡, 그리고 순대를 주문한 영상이 올라왔다. 남성들은 처음에 5000원짜리 빈대떡과 4000원짜리 떡볶이를 주문했는데, 상인은 “우리는 기본 1인 5000원인데, 모자란다”며 추가 주문을 요구했다.
결국, 이들은 7000원짜리 순대까지 주문했다. 주문 후 나온 음식을 보면 순대 9조각, 떡볶이 6개가 담겼다. 남성들은 떡볶이를 보고 “4000원에 비해 양이 너무 적다”고 평가했다. 음식을 다 먹은 후에도 카드결제가 안 된다고 해 계좌이체로 계산했다.
해당 영상의 촬영 날짜가 최근 광장시장 바가지 논란 이후인지, 그 이전인지는 확인되지 않았다. 이에 앞서 이달 4일에 한 유튜버가 광장시장에서 8000원짜리 순대를 샀는데, 가게 주인은 마음대로 고기를 섞었다며 1만 원을 요구하며 논란이 됐다.
이 일을 계기로 방문객이 끊기자 상인들 간 소송전까지 불거졌다. 광장시장 일반 점포 상인회는 노점 상인회를 상대로 약 3억 원의 손해배상 소송을 준비 중이다. 노점 상인들의 바가지 상술에 나머지 상인들까지 피해를 보고 있다는 이유에서다. 광장시장 총상인회는 소속 200여 명의 서명까지 받아 노점 상인회 측에 내용증명까지 보낸 상태다.
광장시장은 크게 광장시장과 광장전통시장 2개 구역으로 나뉘어 각각 상인회를 두고 있다. 광장시장에는 요식업, 의류, 침구류, 전통공예 등 200여 개 일반 점포가 영업 중이며 광장전통시장은 바가지 논란이 불거진 노점들로 구성돼 있다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0