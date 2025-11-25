16년간 친정엄마 돌본 딸, 마지막 순간엔 5명 살리고 떠났다

40대 어머니가 뇌사 후 장기기증을 통해 5명에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다. 생전 16년 동안 뇌출혈로 쓰러진 친정어머니를 돌보며 두 자녀를 키워낸 헌신적인 삶이었다.
● 두통느껴 병원 이송됐지만 못 깨어나…장기기증으로 5명 살렸다
한국장기조직기증원은 25일 “지난 9월 6일 가톨릭대학교 성빈센트병원에서 이지원 씨(45)가 뇌사 판정을 받은 뒤 장기기증으로 5명을 살리고 영면했다”고 밝혔다.
이 씨는 지난 8월 12일 심한 두통을 느껴 119에 신고했으나 곧 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다. 하지만 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았고 이후 가족의 동의로 심장, 폐장, 간장, 신장(양측)을 기증해 5명의 소중한 생명을 살렸다.
● 가족은 왜 장기기증을 선택했나…“아이들이 기억하길 바랐다”
이 씨의 가족들은 아직 어린 아이들을 생각하면 이 씨를 이렇게 보낼 수는 없다는 생각에 다시 일어나기만을 간절히 희망했다. 하지만 의료진의 말대로 시간이 지날수록 이 씨의 몸이 눈에 띄게 안 좋아지는 걸 느낄 수 있었고, 갑자기 이 씨의 죽음을 받아들여야 하는 상황에 무척 괴로웠다.
가족들은 이 씨가 어디선가 살아 숨 쉬길 바라는 마음과 나중에 아이들이 커서 엄마의 마지막을 기억할 때 다른 생명을 살리고 간 천사 같은 사람이었다고 생각해 주길 바라는 마음으로 기증을 결심했다고 한다.
● 1남 1녀 막내로 주변사람 잘 챙겨…16년간 친정어머니 간병해
그는 경기도 안양시에서 1남 1녀 중 막내로 태어나 조용하고 낯을 가리는 편이었지만 밝은 성격으로 주변 사람들을 잘 챙겼다. 특히 어려운 사람이 있으면 먼저 나서서 돕기도 했다.
이 씨는 학교를 졸업하고 디자인 회사에 다니다 결혼 후 1남 1녀의 자녀를 키우며 지냈다. 그는 2007년도에 갑자기 친정어머니가 뇌출혈로 쓰러져 16년 넘게 지극 정성으로 옆에서 병간호를 하기도 했다.
이 씨의 남편인 서준혁 씨는 “사랑하는 나의 아내 지원아. 언젠가 네가 나중에 이 세상을 떠나게 되면 자유로운 바람으로 태어나고 싶다고 했지. 너의 소원이 이루어졌을까? 하늘에서 우리 걱정하지 말고 편히 잘 쉬고, 그동안 우리 가족을 위해 너무 고생하고 수고했어. 너의 사랑 오래오래 기억할게. 고맙고, 정말 사랑해”라며 마지막 인사와 함께 눈물을 흘렸다.
이 씨의 기증으로 5명의 생명이 연결되며, 그의 헌신은 마지막 순간까지도 이어졌다.
