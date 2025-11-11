‘장기기증’ 김창민 父 “하늘에선 편하게 잘 지내렴…사랑한다”

ⓒ뉴시스

서울에서 1남 1녀 중 장남으로 태어난 김 씨는 섬세하고 꼼꼼한 성격으로 어릴 적부터 음악과 영화에 관심이 많았다. 군대 제대 후 영화 제작 일을 시작하여 작화팀, 각본, 연출 등을 통해 관객들과 소통했다.