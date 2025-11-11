‘장기기증’ 김창민 父 “하늘에선 편하게 잘 지내렴…사랑한다”

장기 기증을 하고 세상을 떠난 영화 감독 김창민 씨가 평소 가족에게 기증을 하고 싶다는 뜻을 자주 전달했다고 가족이 밝혔다.
한국장기조직기증원은 11일 “김 씨가 평소에 가족들에게 ‘삶의 끝에 다른 생명을 살리는 기증을 하고 싶다’는 뜻을 자주 전달했다”며 “가족은 김 씨가 마지막 가는 길에 좋은 일을 하고 떠나길 바라며 기증을 결심했다”고 밝혔다.
기증원에 따르면 김 씨는 10월 20일 뇌출혈로 쓰러진 뒤 투병하다가 이달 7일 뇌사 판정을 받았다. 이후 김 씨는 뇌사 장기기증으로 심장, 간장, 양측 신장을 기증해 4명의 생명을 살렸다.
가족은 김 씨가 깨어나길 희망했지만 시간이 지날수록 몸 상태가 점점 안 좋아졌고 기다릴수록 아픔을 주는 것 같아 힘들어했다. 가족은 평소 “기증을 하고 싶다”던 김 씨의 말을 떠올리고 기증을 결심했다.
김 씨는 2016년 ‘그 누구의 딸’, 2019년 ‘구의역 3번 출구’를 연출했다. ‘그 누구의 딸’은 성범죄자를 아버지로 둔 딸이 주위의 시선을 피해 이사를 다니며 겪는 내용으로, 2016년 경찰 인권영화제에서 감독상을 받았다.
또 김 씨는 ‘대장 김창수’(2017) ‘마녀’·‘마약왕’(2018) ‘천문: 하늘에 묻는다’(2019) ‘비와 당신의 이야기’(2021) ‘소방관’(2024) 등의 다양한 장르와 규모의 작화팀으로 활발히 참여하며 영화 현장에서의 실무 경험을 쌓아왔다.
서울에서 1남 1녀 중 장남으로 태어난 김 씨는 섬세하고 꼼꼼한 성격으로 어릴 적부터 음악과 영화에 관심이 많았다. 군대 제대 후 영화 제작 일을 시작하여 작화팀, 각본, 연출 등을 통해 관객들과 소통했다.
김 씨는 남의 이야기를 듣기 좋아했고, 영화를 통해 사람들과 마음을 나누길 원했다. 사람들의 아픔과 어려움을 세상 밖으로 꺼내어 함께 이야기하고 위로하길 원했던 따뜻한 사람이다.
김 씨의 아버지는 “아들아, 영화로 네 이야기를 전하고 싶다는 꿈을 이루기 위해 영화감독이 되고 싶어 했고, 이제야 너의 작품들이 세상이 나오게 됐는데 그 결실을 눈앞에 두고 떠나는구나. 너의 이름으로 영화제를 만들어 하늘에서라도 볼 수 있게 할 테니, 하늘에서는 편하게 잘 지내렴. 사랑한다”라고 인사를 전했다.
한국장기조직기증원 이삼열 원장은 “생명나눔을 실천해 주신 기증자 김창민 님과 유가족분들의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다“며 ”따뜻한 시선으로 세상과 이야기하고자 했던 김창민 님이 삶의 끝에서 나눈 사랑은 생명을 살리는 기적이 되어 누군가의 시작이 됐다“고 했다. 그러면서 ”김창민 님의 생명나눔 실천이 우리 사회를 더 건강하고 밝게 밝히는 힘이 될 것으로 생각한다“고 덧붙였다.
