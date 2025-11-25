동탄2신도시에 ‘병상 700개’ 고려대의료원

화성시, 우선협상대상자 선정
경기 화성시는 동탄2신도시 내 대규모 종합병원 개발 사업의 우선협상 대상자로 고려대의료원(고려중앙학원) 컨소시엄을 선정했다고 24일 밝혔다.
재활병원-노인복지주택 조성
고려대의료원 컨소시엄은 의료시설 용지와 도시지원시설 용지를 활용해 700병상 이상 규모의 종합병원과 회복기 재활병원, 노인복지주택, 오피스텔을 조성하겠다고 제안했다. 또 주상복합 용지는 마을형 랜드마크 단지와 연도형 상업시설을 구성해 골목과 공원이 있는 마을형 커뮤니티 공간으로 조성하겠다는 계획을 제출했다. 컨소시엄에는 우미건설과 ㈜비에스한양, 미래에셋증권, 하나은행이 참여했다.
이번 공모에는 고려대의료원 컨소시엄과 순천향대의료원 컨소시엄이 각각 참여했다. 화성시 관계자는 “LH가 평가위원회를 열어 사업계획 등을 평가한 끝에 고려대의료원 컨소시엄을 우선협상 대상자로 최종 선정했다”고 말했다. 화성시와 LH는 향후 의료기관 개설 허가 신청과 보건복지부 협의를 거쳐 특수목적법인(SPC)을 설립하고 단계적으로 사업을 추진할 계획이다.
시는 종합병원 등이 조성되면 수도권 남부 의료 거점을 확보해 시민들에게 수준 높은 의료 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보고 있다.
정명근 화성시장은 “생명과 직결된 핵심 인프라인 대규모 종합병원 건립이 차질 없이 마무리될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
이경진 기자 lkj@donga.com
