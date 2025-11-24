“한국서 훼손 시신 37구 발견” 가짜뉴스 퍼뜨린 유튜버 조사

일본 온라인 커뮤니티와 유튜브 등에서 ‘한국에 입국한 중국인의 장기 매매 범죄와 한국에서 훼손된 시신이 많이 발견된다’는 가짜 뉴스를 퍼뜨린 유튜버가 경찰에 출석해 조사를 받았다.
24일 경찰에 따르면 서울경찰청 사이버수사대는 96만 구독자를 보유한 유튜버 ‘대보짱’으로 알려진 30대 조모 씨를 전기통신기본법 위반 혐의 피의자 신분으로 지난 21일 불러 조사했다.
일본에서 활동하는 유튜버인 그는 이달 22일 ‘최근 비자 없이 한국에 입국한 범죄자 중국인들의 살인과 장기 매매 문제가 심각하다’는 제목의 유튜브 영상을 올렸다.
그는 영상에서 ‘한국 내 하반신만 있는 시체가 37구 발견됐다. 비공개 수사 중인 사건만 150건이다’라는 내용의 허위 정보를 게시한 혐의를 받는다.
조씨는 이후 “중국인 범죄가 실제로 증가해 위험하다고 생각했다. 경각심을 가지라는 차원에서 영상을 올린 것”이라면서 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.
경찰은 조씨의 허위조작정보 유포 행위가 국민 불안감을 조성하고 사회 혼란을 초래하며 한국의 국가 이미지를 훼손한다고 보고 수사를 진행 중이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
