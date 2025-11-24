농사꾼 생활 임현식 “제초중 농약 삼켜 응급실 가기도”

배우 임현식이 제초 작업 중 농약을 삼키는 사고를 겪고 응급실로 이송됐던 아찔한 경험을 공개했다. 그는 사과나무를 관리하다가 정신을 잃고 쓰러졌으나, 여전히 전원생활과 농사일을 이어가겠다는 의지를 밝혔다.
23일 방영된 MBN 요리 예능 ‘알토란’에서 임현식은 집에 있는 사과나무 20그루를 관리하던 중 제초 작업 과정에서 농약을 삼키는 사고를 겪었다고 전했다.
그는 사고 직후 심한 어지럼과 재채기 증상을 보였고, 결국 구급차로 응급실에 이송됐다. 위세척과 치료를 받고 의식을 회복했으며 현재는 건강을 회복한 상태다.
임현식은 사고에도 불구하고 농사일과 전원생활을 계속 이어가고 있다. 그는 “편안히 좁은 곳으로 옮기고 싶긴 하지만, 어머니가 남겨주신 유산이라서 떠날 수 없다”고 털어놨다.
이어 “우리 어머니가 땅은 생명의 젖줄이라며 소도 기르고 싶어하셔서 마련하신 집이다. 잘 관리하고 살라고 하셨다”고 설명했다. 이날 방송에서는 약 1000평(3305㎡) 규모의 한옥집도 함께 공개됐다.
임현식은 1969년 MBC 탤런트 공채 1기로 데뷔해 드라마 ‘한지붕 세가족’에서 ‘순돌이 아빠’ 역으로 인기를 얻었다. 이어 ‘허준’, ‘상도’, ‘대장금’ 등 다수의 인기 사극에도 출연하며 배우로 활발히 활동했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
