‘뜨거운 바다’ 한반도 겨울 데운다…올겨울 평년보다 포근할 듯

올겨울(2025년 12월~2026년 2월) 우리나라 기온은 평년과 비슷하거나 높을 가능성이 크다는 전망이 제시됐다. 북태평양과 한반도 주변 해역의 높은 수온이 이어지면서 따뜻한 공기 유입이 잦고, 약한 라니냐 가능성까지 더해져 전체적으로는 온화한 겨울 흐름이 나타날 수 있다는 분석이다.
24일 기상청이 발표한 3개월 전망을 보면 12월과 1월 기온은 평년과 비슷한 분포가 예상되며, 따뜻한 날이 반복될 가능성도 크다. 기상청 확률전망에 따르면 12월과 1월 평균기온은 평년과 비슷할 확률이 각각 50%, 평년보다 높을 확률이 30%, 평년보다 낮을 확률은 20%다. 2월은 비슷 40%, 높음 40%, 낮음 20%였다.
전 세계 기후예측모델 다중모델앙상블(MME)이 제시한 평년보다 높은 기온 확률은 12월 53%, 2026년 1월 58%, 2월 59%였다. 세계 모델 다수가 한반도 겨울 기온이 평년보다 높을 가능성을 더 크게 본 셈이다.
강수는 12월에 적고, 2026년 1월은 평년 수준, 2월은 평년보다 많을 가능성이 제시됐다. 12월 강수량 평년 범위는 19.8~28.6㎜인데, 대륙고기압 영향이 강화되면 강수량이 줄 수 있다. 반대로 2월은 기압계 변동성이 커지며 강수가 늘어나는 패턴이 전망됐다.
이번 겨울 고온 전망의 핵심 근거는 해수면 온도다. 북태평양과 한반도 주변 해역의 해수면 온도는 11개 감시 지점 기준 평년보다 높은 상태가 이어지고 있다. 기상청은 12월 서해·남해·동해 모두 평년보다 높은 수온이 나타날 확률을 82~99%로 제시했다. 따뜻한 해역이 유지되면 고기압성 순환이 강화돼 북쪽 찬 공기 남하가 줄어드는 경향이 있다.
다만 겨울철 한파 가능성이 사라지는 것은 아니다. 북극 해빙 감소, 음의 북극진동(AO), 성층권 QBO(2년 주기 진동)처럼 기온을 떨어뜨릴 변수도 있다. 바렌츠해·카라해 해빙이 평년보다 적으면 우랄 지역 블로킹이 강화돼 시베리아 한기가 동아시아로 내려오는 패턴이 나타날 수 있다고 분석했다. 12~2월 전체적으로는 따뜻한 경향이더라도 한파는 여러 차례 나타날 가능성이 있다는 의미다.
