해외선 ‘한국 김치’ 먹는데…국내선 ‘중국산’ 늘었다

올해는 김치 수출이 늘었지만 동시에 수입도 증가했다. 그 결과 무역수지는 오히려 적자를 기록했다.
● K푸드 관심…김치 수출 역대 최고치
24일 관세청 수출입무역통계에 따르면 올해 10월까지 김치 수출액은 1억3739만달러로 작년보다 2% 증가했다. 같은 기간 수입액은 1억5946만달러로 3.1% 늘어났고, 이로 인해 무역수지는 2207만달러 적자를 기록했다. 적자 규모는 지난해보다 10.3% 확대됐다.
김치 수출은 최근 몇 년 동안 꾸준히 성장했다. 지난해 수출액은 1억6357만달러로 역대 최고치를 기록했으며, 2017년과 비교하면 거의 두 배에 달한다.
K푸드에 대한 관심이 세계적으로 커지면서 김치 수출은 2022년부터 2024년까지 매년 상승세를 이어왔다. 여기에 해외 한식당 증가, 온라인 식품유통 확대, 김치의 발효식품 이미지가 주는 ‘면역 강화’ 기대감이 겹치며 시장 저변이 더 넓어졌다. 농림축산식품부는 이러한 요인이 계속 작용해 올해도 수출액이 또 한 번 사상 최고치를 넘길 것으로 전망하고 있다.
세부 시장을 보면 일본이 여전히 가장 큰 수출처로 자리하고 있다. 일본향 수출액은 올해 10월까지 4.4% 증가한 4755만달러를 기록했다. 반면 미국은 3601만달러로 5.8% 감소했지만, 최근 몇 년 사이 가장 빠르게 성장한 시장 중 하나로 평가된다.
네덜란드는 3.3% 줄었고, 캐나다는 17.6% 늘어 증가 폭이 컸다. 호주는 0.9% 소폭 상승했다.
● 배추값 급등에 국내 시장은 중국산 의존도↑
하지만 내수 시장에서는 외식업계와 가공식품 업계를 중심으로 중국산 김치 수요가 더 확대되고 있다.
지난해 김치 수입액은 1억8986만달러로 전년 대비 16.1%나 증가하며 역대 최대치를 기록했다. 올해도 상승 흐름이 이어지고 있다. 이상기후로 배추 가격이 급등해 ‘금배추’라는 말까지 나온 영향이 컸고, 올해 역시 평균 소매가격이 평년보다 높게 유지되면서 수입 김치로의 대체가 더 빠르게 이뤄졌다는 분석이 나온다.
중국산 김치는 대부분 식당과 식품 제조업체에서 사용되는 만큼, 수입 의존도가 높아질수록 국내 김치 산업 기반이 흔들릴 수 있다는 우려도 제기된다.
