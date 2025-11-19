양광장학 14년, ‘장애가정 청소년 집중 지원 체계’로 새 단계 진입

[나눔, 다시 희망으로] 이랜드그룹
2011년부터 운영한 韓中 협력 모델… 올해 고교생까지 지원 대상 늘리고
年 1000명에 3년간 멘토링 등 제공… 지금까지 대학 진학률 92% 달해
중국 산골 마을에서 자란 아이징원(20)은 세 살 무렵 일산화탄소 중독 사고로 부모를 잃었다. 조부모 손에서 자라 중학교까지는 다녔지만 고등학교 진학은 꿈조차 꾸지 못했다.
“농사일로 겨우 먹고사는 집안에서 등록금은 감당할 수 없는 일이었어요.”
그런 그에게 2021년 이랜드가 운영하는 ‘양광장학사업’은 인생의 전환점이 됐다. 장학금과 생활비, 멘토링 지원을 통해 고등학교 과정을 마친 그는 현재 의과대학 물리치료학과 1학년에 재학 중이다. 마을 최초의 대학생이 된 그는 방학마다 고향으로 돌아가 자신과 비슷한 처지의 아이들에게 무료 과외를 이어가고 있다.
양광장학사업은 한 아이의 진학을 돕는 데 그치지 않고 ‘교육을 통한 빈곤의 탈출’이라는 긴 여정을 함께 걸어왔다.
이랜드그룹은 지난 7일 베이징 중국장애인연합회 본부에서 중국장애인복지기금회(이사장 자오수징)와 ‘장애인 가정 청소년을 위한 10년 장학 지원 협약’을 체결했다. 이번 협약은 2011년 시작된 양광장학사업의 지원 대상을 장애인 가정 고등학생으로 전환하고 공공-민간 협력 구조를 제도화한 것이다. 협약에 따라 이랜드는 매년 1000명의 장애인 가정 고교생을 선발해 3년간 장학금·생활용품·멘토링을 종합 지원하며 대학 진학 이후에도 등록금을 면제받을 수 있도록 중간 역할을 한다. 이는 민간의 자발적 사회공헌이 국가의 복지정책과 결합해 지속가능한 사회적 영향력을 만들어내는 ‘한·중 협력형 모델’로 평가된다.
노재헌 주중 한국대사는 “이번 협약은 ‘사랑에는 국경이 없다’는 정신을 보여주는 상징적 사례”라며 “이번 협약이 양국의 포용과 공생의 가치를 함께 실천하는 출발점이 되길 바란다”고 강조했다.
이랜드 관계자는 “우리는 지원이 가장 필요한 곳을 찾아가는 데 자부심을 둔다”고 말했다.
윈난성 린창 지역의 한 가정을 방문하기 위해 비행기를 두 번 갈아타고 차로 8시간, 말을 타고 6시간, 도보로 2시간을 더 걸어가야 했던 일화는 그 진정성을 상징적으로 보여준다. ‘지원의 사각지대가 있는 한 현장 방문은 멈추지 않는다’는 것이 이랜드 사회공헌의 원칙이다.
그간의 성과는 숫자가 말해준다. 2011년부터 지금까지 3만5233명의 장학생이 고등학교를 졸업했으며 대학 진학률은 92%에 달한다. 베이징대·칭화대 등 중국 상위 10개 명문대 진학생만 1393명에 달한다.
누적 장학금 규모는 약 3억2000만 위안(613억 원)에 이른다. 2025년 기준 이랜드가 중국 사회에 환원한 누적 기부액은 현금과 물품을 포함해 약 11억7500만 위안(2200억 원)을 넘어섰다.
그러나 더 큰 가치는 ‘받은 이들이 다시 주는’ 선순환의 구조다. 2017년부터 대학생 장학생들이 자발적으로 조직한 ‘양광교육봉사단’은 지금까지 7009명이 참여해 9개 성, 37개 시에서 8만5609명의 아동에게 무료 교육을 제공했다.
가정집을 교실로 삼고, 공공시설을 빌려 지역 맞춤형 수업을 진행하며 교육 격차 해소와 공동체 회복의 촉매 역할을 하고 있다. 특히 코로나19 시기에도 온라인 멘토링을 이어가며 ‘배움이 멈추지 않는 나눔’을 실천했다.
장챵챵(29) 씨의 삶은 그 선순환을 상징한다. 어머니와 본인이 모두 장애를 가진 절대빈곤 가정에서 자란 그는 양광장학 덕분에 고등학교를 졸업하고 의과대학에 진학했다. 대학 시절 봉사단 리더로 활동하며 지역 교육 봉사를 이끌었고 지금은 의사로 일하며 고향의 후배들에게 멘토링을 이어간다. 그는 “장학금은 내게 경제적 지원이 아니라 삶을 포기하지 않게 한 격려였다”고 말했다.
양광장학사업의 철학은 단순하다. ‘교육이 가난을 이긴다.’
이랜드는 사회공헌을 ‘사업의 부속’이 아닌 ‘핵심 전략’으로 인식하며 ‘순이익의 10% 사회 환원’ 원칙을 30여 년간 실천해왔다. 그 결과 중국 정부로부터 자선 분야 최고 권위 상인 ‘중화자선상’을 2011, 2012, 2015, 2018년 등 네 차례 수상했다. 글로벌 기업으로서는 최초의 기록이다.
최종양 이랜드그룹 부회장은 “이랜드는 중국에서 성장한 기업으로서 이 땅에서 받은 것을 지역사회에 돌려주는 것은 당연한 책임이다. 장애인 가정 청소년이 자신의 가능성을 포기하지 않도록 돕고 정부와 함께 실효성 있는 사회공헌을 이어가겠다”고 다짐했다.
이랜드의 장학 사업은 이제 ‘한 학생의 지원’을 넘어 ‘지역의 교육 생태계를 바꾸는 일’로 진화하고 있다. 장학생이 자립하고 다시 후배의 손을 잡는 순환 구조는 빈곤 지역의 인적 자본을 복원하는 힘이 되고 있다.
14년의 시간 동안 씨앗은 나무가 됐고 이제 그 나무들이 숲이 돼 또 다른 세대에 사랑을 전한다. 이랜드의 ‘10년의 약속’은 오늘도 조용히, 그러나 단단하게 이어지고 있다.
