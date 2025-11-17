‘국립김대중대’도 나왔다…목포·순천 통합 교명 공모 수상작 발표

국립목포대학교와 국립순천대학교의 통합으로 탄생할 새 통합대학 명칭 공모에서 ‘국립남도대학교’ ‘국립전라대학교’ ‘국립김대중대학교’ 등이 1차 관문을 통과하며 최종 후보 압축 작업에 들어갔다.
두 대학이 지난 9월 말부터 약 보름간 진행한 공모에는 학내 공모와 전 국민 공모를 합쳐 총 5965건이 접수될 만큼 높은 관심이 쏠렸다.
● 학내·국민 공모 결과… ‘전라대’ ‘김대중대’ ‘남도대’ 두각
목포대 학내 공모에서는 ‘국립전라대학교’가 대상을 받았다. 전남의 교육·연구·산업 발전을 책임지는 중심축이 되겠다는 의미를 담았다. 최우수상에는 목포와 순천의 통합을 상징하는 ‘국립김대중대학교’와 두 대학 명칭을 병기한 ‘국립목포순천대학교’가 선정됐다.
전 국민 공모에서는 ‘국립남도대학교’가 대상으로 뽑혔다. 전남 전체를 대표하는 거점 국립대 이미지를 전면에 내세운 이름이다. 최우수상에는 ‘국립전라대학교’와 ‘국립전국대학교’ 등이 선정됐다.
● “김대중 정신 담자” vs “정치적 부담 크다”… 찬반 엇갈린 이유는
이번 공모에서 가장 큰 화제를 모은 이름은 단연 ‘국립김대중대학교’다. 김대중 전 대통령의 이름을 교명에 직접 사용해, 인권·민주·평화 이미지를 통합대학의 핵심 정체성으로 삼자는 취지로 제안된 것으로 알려졌다.
이에 대해 누리꾼 반응은 갈렸다. 일부는 “하버드도 창립자 이름을 쓴다. 지역과 역사성을 고려하면 상징성이 분명하다”고 긍정적으로 평가했다. 반면 “특정 정치인의 이름을 대학교 교명에 쓰는 건 국내 정서상 부담스럽다”, “정치적 논쟁이 반복될 수 있다”는 우려도 나왔다.
다만 최종 교명은 아직 결정되지 않았다. 두 대학은 이번 공모작과 함께 외부 전문가 컨설팅을 통해 도출된 추천안 등을 고려해 약 10개의 최종 후보를 마련한 뒤, 이 중 1~2개를 교육부에 통합 승인 신청과 함께 제출할 계획이다.
● 2015년에도 ‘김대중대’ 논의 있었지만… 왜 실현되지 못했나
김 전 대통령 이름을 딴 대학 설립 논의는 이번이 처음은 아니다. 2015년 제20대 국회에서 천정배 의원은 옛 광주교도소 부지에 ‘국립 김대중 인권평화대학원 대학교’를 세우겠다고 공약하며 “김대중 정신을 연구·교육하는 인권·평화의 요람을 만들겠다”고 밝힌 바 있다.
그러나 재원 마련 문제와 정치적 논란 등이 겹치면서 실제 설립으로 이어지지 못했다. 이번 통합대학에서 다시 등장한 ‘국립김대중대학교’가 최종 명칭으로 채택될지, 아니면 지역 정체성을 강조한 다른 이름으로 귀결될지는 향후 교명선정위와 교육부 심사에서 결정된다.
● 통합대 출범 땐 ‘전남 국립의대 신설’도 현실화 전망
한편 목포대·순천대 통합이 확정되면 전남 지역의 숙원 사업이었던 국립의대 신설도 급물살을 탈 전망이다. 교육부는 두 대학이 제출한 통합 수정신청서를 심사 중이며, 이르면 12월 중 통합 승인 여부를 발표한다. 통합대학이 출범할 경우 2027년으로 예상됐던 전남 국립의대 개교도 속도를 낼 것으로 예상된다.
