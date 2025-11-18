‘주민 일꾼’ 활약할수록 주민 삶 더 행복

주민 삶의 질 높이는 세심 행정
[동대문구] 세심한 민원서비스로 재정 인센티브
[구로구] 보행자 위협하는 건축물 위험 점검
현장 가까이에서 주민의 목소리를 듣고, 문제를 신속히 해결하는 ‘주민 일꾼 행정’이 지역 곳곳에서 빛을 발하고 있다. 안전과 복지, 편의와 실리까지 모두 챙기는 섬세한 행정은 주민 삶의 질을 높이는 밑거름이 된다.
소통형 민원서비스로 특별교부세 받아
동대문구(구청장 이필형)가 행정안전부의 ‘2024년 민원서비스 종합평가’에서 전국 자치구 중 1위를 차지해 국무총리 표창을 받고 이에 따라 특별교부세 1억3000만 원을 교부받았다. 민원행정 품질을 크게 향상시켜 재정 인센티브를 받게 된 것.
동대문구는 임산부·노약자·장애인 등 사회적 배려대상자 맞춤형 서비스 제공, 민원공무원 보호체계 강화, 특이민원에 대한 법적 대응, 시민옴부즈만 제도 운영 등에서 높은 점수를 받았다.
또한 체납 관련 정보를 쉽게 이해할 수 있도록 한글·영어·중국어를 병기한 체납고지서와 안내문을 발송하는 등 외국인 대상 맞춤형 징수 활동을 전개해 납세의식과 만족도를 높였다.
국민권익위원회와 협업한 ‘달리는 국민신문고’를 운영하며 전통시장 등 현장을 직접 찾아 소상공인의 애로사항을 청취하고 해결에 나선 점도 현장 중심 민원행정의 모범사례로 높은 평가를 받았다.
이 구청장은 “이번 특별교부세 교부는 정부가 동대문구의 민원행정 성과를 공식적으로 인정한 결과로 앞으로도 민원행정서비스에 있어 전국 최고 수준의 주민 만족도를 실현하겠다”고 말했다.
마감재 탈락 위험 큰 건축물 선제 점검
구로구(구청장 장인홍)는 서울 자치구 중 최초로 드라이비트 마감재가 시공된 건축물 약 700개소를 전수 점검해 안전사고 예방에 나선다.
드라이비트는 단열재를 외벽에 부착한 뒤 마감재로 마무리하는 외단열 마감 공법. 비용이 저렴하고 단기간에 시공할 수 있어 널리 사용됐지만 시공 불량이나 노후화로 마감재가 탈락하는 사고가 반복되면서 보행자에게 큰 위협이 되고 있다.
이에 구는 지난 7월부터 드라이비트 등 외단열 마감재를 사용한 건축물 약 700개소를 대상으로 외장재 부착 상태, 노후화 정도 등을 점검하고 있다. 점검 결과 위험이 우려되는 건축물에는 보수·보강을 권고한다. 내년부터는 ‘소규모 공동주택 지원사업’ 신청 시 외단열 마감재 보강을 시행한 건축물에 가산점을 부여해 실질적인 보수가 이루어지도록 제도적 유인을 강화할 계획.
장 구청장은 “이번 전수 점검은 구민의 생명과 재산을 보호하기 위한 선제적 조치로, 앞으로도 구민이 안심할 수 있는 안전한 도시환경을 만들겠다”고 말했다.
