AI, 어디까지 커닝이고 어디부터 러닝일까[이미지의 포에버 육아]

‘포(four)에버 육아’는 네 명의 자녀를 키우며 직장 생활을 병행하고 있는 기자가 일상을 통해 접하는 한국의 보육 현실, 인구 문제, 사회 이슈를 담습니다. 단순히 정보만 담는 것을 넘어 저출산 시대에 다자녀를 기르는 맞벌이 엄마로서 느끼는 생각도 공유하고자 합니다.

크게보기 서울대 정문 전경. 연세대, 고려대에 이어 서울대에서도 AI 부정행위가 적발돼 충격을 줬다. 뉴스1

아이와 함께 있으면 처신에 더욱 신경 쓰게 된다. 혼자라면 초록불이 깜빡일 때 후다닥 뛰어 건널 텐데 아이와 함께라면 “깜빡일 땐 기다려야 해”라고 말하고 멈춰 서고, 함께 게임을 할 때도 “꼼수는 안 된다”며 한결 더 정직하게 임한다. 남이 보든 안 보든 몸가짐도 더욱 바르게 하게 됐다. 언제 어디서든 아이들에게 본보기가 될 수 있다는 생각 때문이다. 성적이나 성취를 떠나, 아이가 바르고 올곧은 사람으로 자라길 바라는 마음은 모든 부모의 바람일 것이다.그런 부모의 입장에서 근래 가장 충격적이었던 사건은 유수 대학에서 잇따라 드러난 인공지능(AI) 커닝 사태였다. 도구와 수법이 무엇이었는지를 떠나, 많은 학생이 그토록 쉽게 양심의 문턱을 넘었다는 사실이 큰 충격을 안겼다.지난 9일 연세대는 지난달 말 신촌캠퍼스 3학년 대상 교양 수업 중간고사에서 40명 넘는 학생들이 부정행위를 벌인 사실을 적발했다고 밝혔다. 비대면으로 진행된 온라인 시험에서 최소 40여 명의 학생들이 시험 문제를 캡처해 유출하거나, 촬영 화면을 고의로 가리고 챗GPT 같은 생성형 AI 프로그램으로 답을 구했다.곧이어 서울대에서도 비슷한 사례가 나왔다. 역시 지난달 치러진 서울대 교양과목 중간고사에서 다수의 학생이 AI를 이용해 문제 풀이를 한 정황이 드러났다. 이른바 ‘SKY’라 불리는 우리나라 최고 명문대 세 곳에서 모두 부정행위가 확인된 것이다.가장 우수한 인재가 모인다는 학교에서 이런 일이 벌어진 것도 실망스럽지만, 더 우려스러운 건 이 세 건이 빙산의 일각일 수 있다는 점이다. 대학생들을 대상으로 한 취재에서 적지 않은 학생들이 “다른 수업에서도 있었던 일”이라고 답하거나, “이미 흔하다,” 심지어 “이번에 걸린 곳들은 재수가 없어 걸린 것 같다”고 답했다고 한다.

지난해 논술 시험 문제 유출 논란이 벌어졌을 때 연세대 교정의 모습.

고교 단계로 범위를 넓히면 사례는 더욱 많다. 2017년 숙명여고에서는 교무부장이던 아버지가 시험지를 여러 차례 유출해 쌍둥이 자녀의 성적을 올린 이른바 ‘숙명여고 쌍둥이 사건’이 사회적 파장을 일으켰다. 같은 해 전북의 한 여자고등학교에서는 새벽에 학교에 들어가 수학·영어 등 기말고사 시험지를 훔쳐 돌려본 학생들이 적발되기도 했다. 더 거슬러 올라가면 2004학년도 수능 때 광주·전남 지역에서 수험생들이 휴대전화를 이용해 조직적으로 정답을 주고받은 사실이 드러나 300명 넘는 성적이 무효 처리된 사건도 있었다.그럼에도 이번 사건이 특히 눈길을 끈 건 비대면 수업과 온라인 시험이라는 새로운 환경과 AI라는 ‘유능한 도구’가 결합하는 순간, 학생들의 윤리적 기준이 더욱 쉽게 무뎌질 수 있다는 걸 보여줬기 때문이다. 많은 학생은 이에 대해 큰 죄책감도 느끼지 않았다. 기사들을 보면 “나만 (AI 사용) 안 하면 손해”라는 식으로 답한 학생들도 많았다고 한다.생각해 보면 경계가 모호한 경우가 많긴 하다. 보고서 주제 선정과 기본 구조는 내가 잡았지만 초안만 AI에게 쓰게 한 뒤 문장을 다듬어 제출한 경우는 부정일까 아닐까. 시험 전에 “수업 자료를 모두 분석해서 시험에 나올 만한 문제를 정리해 달라”고 AI에게 요청해 그 요약본만 보고 공부했다면 이는 편법일까. 시험 중 AI에 정답을 직접 묻지 않고 단순 개념 설명이나 접근 방법만 확인했다면 이것도 부정행위로 봐야 할까.기술의 발달 속도는 윤리 규범과 제도 정비보다 훨씬 빠르다. 이런 회색지대는 앞으로 더 늘어날 것이다. 그렇다고 “헷갈리니 일단 금지하자”는 건 현실적이지 않다. AI 활용은 거스를 수 없는 흐름이고, 아무리 감독과 제재를 강화해도 모든 부정행위를 걸러낼 수는 없다.어디까지를 ‘학습을 돕는 도구’로 보고, 어디부터를 ‘정직을 훼손하는 행위’로 볼 것인지 사회적 합의를 쌓아야 한다. 동시에 AI 기술 사용법만이 아니라, “어떤 상황에서도 넘지 말아야 할 선이 있다”는 감각을 아이들 마음속에 심어 주는 교육도 필요하다.더불어 이 문제는 아이들만의 문제가 아니라는 점도 돌아봐야 한다. 결과만 좋으면 과정이야 어떻든 상관없다는 식의 결과주의, 규칙을 지키는 사람이 오히려 ‘순진한 사람’ 취급을 받는 사회 분위기가 청년들에게 ‘성공을 위해 어느 정도 편법은 괜찮다’는 메시지를 줘 온 게 사실이다. 최선의 결과를 위해 과정의 꼼수쯤은 눈감아 주는 문화가 계속된다면, 아무리 AI 윤리교육을 강화해도 말로만 남을 것이다.AI 시대가 새로운 역량을 요구하는 시대라지만, 그 바탕에는 오히려 가장 오래된 덕목인 정직과 신뢰가 있어야 하는 것 아닐까. 정직하게 쌓은 과정이 장기적으로 더 큰 힘을 갖는다는 믿음을 아이들에게 보여주는 것이 어른들의 역할일 것이다.AI 커닝 사태를 계기로 많은 대학이 시험 관리와 감독 강화 방안을 내놓고 있다. 기술적·행정적 조치와 함께 우리 사회가 어떤 가치를 우선순위에 놓고 살아왔는지 성찰하는 논의가 병행하길 바란다.