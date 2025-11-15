천안 이랜드패션 물류센터 화재…소방 대응 2단계 격상

천안 이랜드패션물류센터에서 화재가 발생해 소방당국이 대응 2단계를 발령하고 진압에 나섰다.
15일 소방당국에 따르면 이날 오전 6시경 충남 천안시 동남구 풍세면 용정리에 위치한 이랜드패션물류센터 상층부에서 불이 났다.
소방당국은 화재 신고 접수 약 7분 만에 대응 1단계를 발령했다. 이후 불이 건물 전체로 확산하면서 오전 7시 1분 대응 2단계로 격상했다. 소방당국은 소방차 60여대와 인력 130여명을 현장에 투입해 불길을 잡고 있다.
현재까지 인명 피해는 없는 것으로 확인됐다. 다만 물류센터가 의류 등 물건으로 가득차 화재 진압에 어려움을 겪는 것으로 전해졌다.
천안시는 인근 주민들에게 재난 문자를 보내 “화재로 연기가 나고 있으니 먼 곳으로 이동하라”고 당부했다. 일부 지역에서는 일시적으로 교통 통제가 이뤄졌다.
경찰과 소방당국은 화재 진압 뒤 정확한 발화 지점과 원인 규명을 위한 현장 감식에 착수할 예정이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
