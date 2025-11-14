휴무날 주문하곤…“배달 왜 안해” 다음날 흉기들고 가게 찾아간 60대

채널A

채널A가 공개한 영상에서 남성은 흰색 종이상자를 들고 음식점의 출입문 손잡이를 잡아당겼다. 그 사이 업주의 신고로 출동한 경찰이 상자를 빼앗았다.남성이 들고 있던 상자 안에는 23cm 길이의 흉기가 있었던 것으로 알려졌다. 흉기를 확인한 경찰은 현장에서 남성을 체포했다.