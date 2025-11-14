‘고층빌딩 논란’ 종묘, 세계유산지구로 지정

최근 서울 종묘(宗廟) 맞은편 세운4구역 재개발 사업을 둘러싸고 논란이 이어지는 가운데 종묘가 세계유산지구로 지정된다. 이에 따라 국가유산청은 종묘에 영향을 미칠 수 있는 재개발 사업에 대해 ‘세계유산영향평가’를 요청할 수 있게 됐다.
유산청은 13일 “문화유산위원회 산하 세계유산 분과에서 ‘종묘 세계유산지구(19만4000여 m²) 신규 지정 심의’ 안건을 논의해 통과시켰다”고 밝혔다. 세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법(세계유산법)에 따르면 국가유산청장은 필요한 경우 세계유산지구를 지정해 관리할 수 있다.
유산청은 “국내법인 세계유산법에 따라 종묘가 세계유산지구로 지정 고시되면 세계유산영향평가의 대상이 된다”며 “유산청장은 종묘에 영향을 미칠 수 있는 사업에 대해 세계유산영향평가를 요청할 수 있는 법적 근거가 마련되는 것”이라고 설명했다.
게다가 세계유산지구는 세계유산으로 등재된 구역 주변에 유산을 보호하기 위한 ‘세계유산 완충구역’도 설정할 수 있다. 이날 심의에서 완충구역은 별도 지정되지 않았으나, 추후 논의를 거쳐 추가 지정할 수 있다. 유산청은 “다음 달까지 종묘 세계유산지구 지정 관련 행정 절차를 마무리하겠다”며 “서울시에 세계유산영향평가를 강력하게 요청하겠다”고 밝혔다. 유네스코는 올 4월 서울시에 전체 재정비 계획에 대한 유산영향평가를 받으라고 요청했으나, 서울시는 이를 거부했다.
댓글 0