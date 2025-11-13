“술 말고 커피요”…아침 춤파티까지 즐기는 ‘소버 큐리어스’ 유행

“숙취 없이 건전한 대화로 하루를 시작하니 활기차고 좋습니다. 모임 시간도 길지 않아서 커피 한잔하고 출근하기 좋아요.”
13일 오전 7시 반경 서울 종로구의 한 카페에서 열린 ‘커피챗’ 행사에서 만난 회사원 황보연 씨(30)는 이렇게 말했다. 이날 황 씨가 참여한 ‘서울모닝커피클럽’의 커피챗은 아침 출근 전 커피 한 잔을 마시며 한 가지 주제로 이야기를 나누는 행사다. 참여자 8명은 ‘외국인 관광객에게 소개할 만한 서울 관광지’를 주제로 1시간가량 이야기를 나눴다. 회사원 우정인 씨(41)는 “술에서 벗어나 건강한 삶을 살고 싶어서 (모임에) 참여했다”고 했다.
● “술 줄이고 ‘갓생’ 살래요”
도파민을 자극하는 쇼츠 등 콘텐츠가 유행하는 가운데, 이에 대한 반작용으로 술을 멀리하는 이른바 ‘소버 큐리어스’ 문화가 확산되고 있다. ‘술에 취하지 않은(Sober)’과 ‘궁금한(curious)’를 합친 신조어로, 불필요한 음주를 줄이고 그 경험을 다른 사람과 나누는 생활 양식을 의미한다. 영미권에서 시작한 이 문화는 건강한 삶을 지향하는 태도와 결합해 모닝 커피챗, 모닝 파티 등으로 번지고 있다.
그 배경엔 젊은 세대의 높은 건강 관리 관심도가 있다. 한국리서치 6월 조사에서 18~29세 응답자의 74%, 30대의 71%가 “건강 관리를 위한 비용 투자가 효과적이다”고 답했다. 조사진은 “젊은 세대일수록 건강 관리에 대한 투자, 태도적 측면을 중시한다”고 설명했다. 주류 판매량도 줄어드는 추세다. 국세청에 따르면 2015년 407만4000㎘였던 국내 주류 출고량은 지난해 315만1371㎘로 줄었다.
취하지 않는 시간에 자기 계발에 힘쓰는 ‘갓생(god+인생)’ 트렌드도 영향을 줬다. 소버 큐리어스 문화를 접한 뒤 올해부터 술을 끊었다는 회사원 유모 씨(32)는 “술 마시는 시간, 숙취에 시달리는 시간이 아깝다고 생각했다”며 “그 대신 일찍 일어나 운동하고 밤에는 영어 공부를 한다”고 덧붙였다.
● 커피 마시며 ‘아침 춤 파티’
소버 큐리어스 문화는 건전한 교감으로도 확장한다. 서울모닝커피클럽은 “술 없이 아침을 즐기자”는 모토로 오전 7시에 카페에 모여 3시간가량 춤을 추는 ‘커피 레이브’ 행사도 운영한다. 커피와 광란의 파티를 뜻하는 레이브를 합친 표현으로, 20, 30대를 중심으로 입소문을 타며 매번 300여 명의 신청자를 채우고 있다.
무알코올·비흡연 모임도 인기다. 사회 활동의 필수처럼 여겨졌던 술 대신 아예 커피와 차만 마시며 새로운 만남을 이어가는 방식이다. 구정우 성균관대 사회학과 교수는 “대화에는 술이 필수라는 인식은 줄어들고 새로운 생활양식이 유행하는 것”이라고 말했다.
해외에서는 소버 큐리어스 경험을 챌린지처럼 공유한다. 영국의 웰빙 관련 웹사이트 ‘원 이어 노 비어(One year no beer)’는 소셜미디어를 통해 지원자를 받아 90일, 365일 등 기간을 나눠 금주 챌린지를 운영한다. 참가자들은 커뮤니티를 통해 금주와 이로 인한 자기 성찰의 경험을 나눈다.
최항섭 국민대 사회학과 교수는 “소버 큐리어스는 술, 회식 등 상당한 에너지를 요구하는 공동체 활동을 젊은 세대가 지양하기 시작한 현상”이라며 “커피 마시기 등 적은 에너지로 최소한의 감정 교류 등을 나누는 바람이 더해져 커피챗 유행으로까지 확산했다”고 분석했다.
