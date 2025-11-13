서울 송파 가든파이브·법조단지 인근 장지천 수변활력거점 개장

잔디마당·관람석·황톳길 조성
서울 송파구 대형 유통단지 ‘가든파이브’ 인근 장지천 일대가 새로운 수변 공간으로 재정비됐다.
서울시는 송파구 문정동 635 일대에 조성한 ‘장지천 수변활력거점’을 12일 개방했다고 13일 밝혔다. 가든파이브와 법조단지, 주거 지역 사이 시설물로 가려져 있던 장지천이 이번 정비를 통해 보행이 가능한 수변 정원으로 바뀌었다. 개장식은 이날 장지천 글샘작은공원에서 진행됐다.
장지천 수변활력거점은 약 1㎞ 길이 하천변을 따라 조성됐다. 가든파이브의 대형 실외기와 구조물로 끊어져 있던 공간에는 잔디마당을 마련했고, 법조단지와 공원을 연결하는 구간에는 계단식 관람석(스탠드)을 설치했다. 그늘이 없던 교량 하부는 휴식 공간으로 바꾸고 하천을 내려다볼 수 있는 전망대와 보행 편의를 높인 벚꽃길도 조성했다. 주민 건강을 위한 황톳길도 새로 만들었다.
서울시는 이 공간을 활용해 지역 특성에 맞는 시민참여 프로그램을 운영할 계획이다. 계단식 관람석과 휴게 공간을 활용한 소규모 문화행사도 검토 중이다.
한편 서울시는 ‘1자치구 1수변활력거점’을 목표로 올해 말까지 서초구 여의천, 은평구 구파발천 등 2곳의 거점을 추가로 완공할 예정이다. 16번째 거점인 ‘구파발천(은평) 수변활력거점’(진관동 30)은 17일 개장식을 앞두고 있다.
송진호 기자jino@donga.com
