울산화력 붕괴사고 매몰자 시신 1구 추가 수습…실종자 1명 남아

울산화력발전소 보일러 타워 붕괴사고로 매몰된 시신 1구가 추가로 수습됐다. 이에 따라 이번 사고로 인한 사망자는 6명으로 늘었다.
13일 울산소방본부는 이날 오전 1시 18분경 붕괴된 5호기 타워 잔해 속에서 30대 남성 매몰자 1명의 시신을 수습했다고 밝혔다.
이 남성은 사고가 발생한 뒤 위치가 확인됐지만 붕괴된 철 구조물이 엉긴 잔해 4~5m 안쪽에 위치해 있어 접근이 늦어졌다.
소방은 민간 해체 전문가들과 함께 밤새 철 구조물 해체 작업에 착수했고, 이 남성의 시신을 수습했다.
사고 당일 오후 이 남성은 보일러 타워 5호기의 25m 지점에서 다른 노동자들과 발파 해체를 앞두고 기둥을 깎아 약하게 만드는 ‘사전 취약화’ 작업을 하다가 변을 당한 것으로 알려졌다.
이번 사고 매몰자 7명 중 공식 사망자는 6명으로 늘었다. 사망자 연령대는 60대 남성이 3명, 40대가 2명, 30대가 1명이다. 나머지 1명은 여전히 사고 현장에 매몰된 상태로 위치 파악이 되지 않고 있다.
당국은 매몰자 수색에 걸림돌이 됐던 4·6호기 타워 발파 철거를 11일 정오 완료한 뒤 매몰자 수색에 속도를 내고 있다.
앞서 지난 6일 오후 2시 2분경 울산화력발전소에서는 높이 63m 규모의 보일러 타워 5호기가 붕괴했다. 이 사고로 당시 현장에 있던 작업자 9명 중 7명이 매몰됐다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
