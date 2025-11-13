동아일보

자박자박 단풍 카펫 밟으며 가을 산책

12일 대전 서구 둔산동 보라매공원을 찾은 시민이 길에 떨어진 낙엽을 밟으며 걷고 있다.

#대전#서구#둔산동#보라매공원#낙엽#가을
김태영 기자 live@donga.com
