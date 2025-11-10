임은정, 대장동 항소포기에 “중앙지검 누구든 각오하고 서명했으면 돼”

임은정 서울동부지검장이 검찰의 ‘대장동 개발 비리 의혹 항소 포기’와 관련해 “항소해야 한다고 판단했다면 검사장을 포함해 서울중앙지검 소속 누구든 징계 취소소송을 각오하고 항소장에 서명해 제출했으면 될 텐데 싶어 아쉽고 안타까웠다”고 밝혔다.
임 지검장은 10일 페이스북을 통해 “묻는 분들이 많아 짧게 입장을 밝힌다”며 이같이 말했다.
그는 “모해위증으로 기소하려 했던 엄희준 검사가 한 대장동 수사라 수사 과정과 결과에 대한 신뢰가 전혀 없고 판결문조차 보지 않은 사건이라 항소 포기 지시의 적법성 내지 정당성에 대해 왈가왈부할 생각이 없다”면서도 “윤석열 전 대통령에 대한 구속 취소 결정 관련 심우정 전 총장의 즉시항고 포기에 저런 반응이 있었다면 얼마나 좋았을까 싶어 너무 아쉽고 안타깝다”고 했다.
이어 “오늘 오전 집단 입장문에 동참할지에 대한 의사 타진 연락을 받았다”며 “엄희준 검사가 했던 수사 관련이고, 검사들의 집단행동에 대한 감찰을 요구했던 또한 그 민원에 대한 대검 감찰부의 ‘비위 인정 안 됨’ 결정 이유를 알기 위해 대검을 상대로 정보공개 소송을 하고 있는 민원인인 제가 동참할 수 없어 단박에 거절했다”고 말했다.
이날 오전 박재억 수원지검장, 박현준 서울북부지검장, 박영빈 인천지검장 등 검사장 18명은 검찰 내부망(이프로스)에 노만석 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장검사)에게 입장 표명을 요구하는 글을 올렸다.
다만 임 지검장과 김태훈 서울남부지검장, 8일 해당 논란으로 사의를 표명한 정진우 서울중앙지검장 등 3명은 이름을 올리지 않았다.
