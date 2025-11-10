경찰 ‘유승민 딸 교수 특혜임용 의혹’ 반부패수사대로 이첩

경찰이 유승민 전 의원의 딸 유담 씨(31)의 인천대 교수 임용 특혜 의혹 관련 수사에 본격 착수했다.
인천경찰청은 10일 유 교수 사건을 반부패경제범죄수사대에 배당하고 수사를 시작했다고 밝혔다. 사안의 중요성 등을 고려해 인천 연수경찰서 수사과가 담당하던 사건을 반부패수사대로 이첩한 것이다.
앞서 4일 경찰은 공공기록물 관리에 관한 법률 위반 혐의로 인천대 이인재 총장과 교무처 인사팀, 채용 심사 위원, 채용 기록 관리 담당자 등을 수사해달라는 고발장을 접수했다.
고발인은 유 교수 채용 과정이 불공정했다고 주장했다. 또 공공기관인 인천대가 ‘전임 교원 신규 임용 지침’에 따라 영구 보존해야 하는 채용 관련 문서를 보관하고 있지 않다고 고소장에 적시한 것으로 알려졌다.
유 교수를 향한 임용 특혜 의혹은 지난달 28일 인천대 국정감사에서 처음 제기됐다. 당시 더불어민주당 진선미 의원은 “유 교수가 논문 질적 심사에서 18.6점으로 16위 정도의 하위권인데 학력, 경력, 논문 양적 심사에서 만점을 받아 1차 심사를 전체 2위로 통과했다”고 주장했다.
이에 인천대는 유 교수 임용을 둘러싼 각종 의혹과 관련해 내부 지침과 가이드라인에 따라 공정하게 심사가 진행됐다고 밝힌 바 있다.
한편 유 교수는 올해 2학기 인천대 전임교원 신규 채용에 합격해 글로벌 정경대학 무역학부 교수로 임용됐다. 경찰 관계자는 “원칙대로 공정하고 신속하게 수사를 진행하겠다”고 말했다.
