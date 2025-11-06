수능 전날 서울 버스 멈춰서나…12일 파업 우려에 市 “비상수송대책 마련”

서울 시내버스 노사가 임금·단체협상 갈등을 봉합하지 못하면서, 수능 하루 전인 12일 새벽부터 서울 전역의 시내버스가 멈춰설 가능성이 커지고 있다. 서울시는 노조가 파업을 강행할 비상수송대책을 가동해 수험생 불편을 최소화할 계획이다.
6일 서울시에 따르면 서울 시내버스 노사 양측은 7일 중앙노사교섭회의를 개최하는 등 노조가 파업 개시를 예정한 12일 전까지 실무협상을 이어갈 예정이다. 양측이 11일 자정까지 입장 차이를 좁히지 못하면 수능 하루 전날인 12일 새벽 첫차부터 파업에 돌입하겠다는 것이 노조 측 주장이다.
파업을 강행하면 수능 당일은 물론 수능 이후 대학별 고사를 치르는 수험생과 학부모의 불편이 예상된다. 서울시는 파업 강행 시 올 4월 서울 시내버스 파업에 대비해 마련해 둔 지하철 증회 및 연장운영, 25개 자치구 무료 셔틀버스 운행 등을 내용으로 하는 비상수송대책을 가동할 예정이다.
앞서 시내버스 노사는 ‘정기상여금도 통상임금으로 봐야 한다’는 지난해 대법원 전원합의체 판결 이후 4월부터 갈등을 빚어 왔다. 여기에 서울고법이 지난달 29일 서울시내버스 노동자들의 정기상여금이 통상임금에 해당한다고 판결하면서 사실상 노조의 손을 들어준 바 있다.
사측은 “인건비 부담이 커진다”며 반대하고 있다. 정기상여금이 통상임금에 포함되면, 통상임금을 기준으로 산정하는 야간근로수당, 퇴직금 등 역시 늘어날 수밖에 없기 때문이다.
서울시버스노동조합은 지난달 27일 전환업체 단체교섭 분쟁과 관련해 서울지방노동위원회에 조정 신청을 마쳤다. 조정 기간이 만료되는 다음 달 11일 자정부터 쟁의행위가 가능하다. 노조 측은 협상이 결렬되면 수능 하루 전 날인 12일 새벽 첫차부터 파업을 단행할 계획이다.
서울시 관계자는 “파업 시점이 너무나 예민한 시기”라며 “강행 시 비상수송대책을 준비할 수밖에 없다”고 밝혔다.
임재혁 기자 heok@donga.com
