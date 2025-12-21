李 “경찰, 캄보디아서 우리 국민 구출하고 조직원 검거…깊은 감사”

이재명 대통령은 21일 한국과 캄보디아 경찰이 공조를 통해 현지 범죄 단지 소탕 작전을 벌인 데 대해 “낯선 땅의 위험하고 열악한 여건 속에서도 임무를 완수한 경찰관 여러분께 깊은 감사를 전한다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “우리 경찰이 캄보디아-베트남 국경 스캠(사기) 범죄 단지에 감금돼 있던 우리 국민을 무사히 구출하고, 다수의 국제 범죄조직 조직원들을 검거했다”며 이같이 말했다.
이어 “앞으로도 온라인 스캠과 보이스피싱을 비롯한 국제 조직범죄를 뿌리 뽑기 위해 각국 법집행기관과의 공조를 한층 강화하겠다”며 “추적, 수사, 검거, 송환 등 모든 과정에서 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”고 강조했다.
경찰청은 지난 18일 한국·캄보디아 ‘코리아 전담반’을 통해 캄보디아 스캠 단지에 감금돼 있던 한국인 20대 A 씨를 구출하고, 범죄 혐의자 26명을 검거했다고 이날 밝혔다. 검거된 이들도 모두 한국인으로 확인됐다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0