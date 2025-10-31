동아일보

구절초 향기, 더 가까이서 맡고 싶어라

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


30일 세종 장군면의 한 야산에서 시민들이 하얗게 핀 구절초 군락 사이를 거닐며 늦가을의 정취를 만끽하고 있다.

#구절초#세종#장군면#야산#늦가을
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스