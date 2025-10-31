본문으로 바로가기
사회
구절초 향기, 더 가까이서 맡고 싶어라
동아일보
입력
2025-10-31 03:00
2025년 10월 31일 03시 00분
김태영 기자
30일 세종 장군면의 한 야산에서 시민들이 하얗게 핀 구절초 군락 사이를 거닐며 늦가을의 정취를 만끽하고 있다.
김태영 기자 live@donga.com
