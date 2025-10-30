본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
마로니에 여성 백일장, 어느 문학소녀의 열정
동아일보
입력
2025-10-30 03:00
2025년 10월 30일 03시 00분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251030/132665043/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
29일 오후 서울 종로구 마로니에공원에서 열린 ‘제43회 마로니에 여성 백일장’에서 한 참가자가 바닥에 엎드린 채 산문을 쓰고 있다. 강원 강릉시에서 왔다는 이 참가자는 “꼭 내 글을 내고 싶었다”며 마지막으로 산문을 제출했다.
#마로니에 여성 백일장
#여성 백일장
#문학소녀
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
SK하이닉스, AI 거품론 딛고 “내년 물량 완판”
오늘 방한 젠슨 황, ‘현대차-삼성 등에 AI칩 공급’ 발표할 듯
美 금리인하 기대감에 채권도 인기… 펀드 투자액 2배로
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0