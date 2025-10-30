동아일보

마로니에 여성 백일장, 어느 문학소녀의 열정

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


29일 오후 서울 종로구 마로니에공원에서 열린 ‘제43회 마로니에 여성 백일장’에서 한 참가자가 바닥에 엎드린 채 산문을 쓰고 있다. 강원 강릉시에서 왔다는 이 참가자는 “꼭 내 글을 내고 싶었다”며 마지막으로 산문을 제출했다.

#마로니에 여성 백일장#여성 백일장#문학소녀
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스