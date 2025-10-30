“자아를 갖지 않는다” 강령 MZ조폭, 18억 투자사기

“비상장주식 매입” 속여 돈 가로채
경찰, 56명 검거… 총책 등 해외도주
해외자산 동결 국내 첫 ‘은색수배’
“1. 자아를 가지지 않는다. 2. 명령에 복종한다….”
투자자문업체를 사칭해 18억 원을 가로채다 붙잡힌 ‘MZ(밀레니얼+Z세대) 조폭’ 일당의 행동강령이다. 경기북부경찰청 반부패·경제범죄수사2대는 이들 일당 56명을 사기와 범죄단체조직 혐의로 검거하고 이 중 9명을 검찰로 송치했다고 29일 밝혔다.
경찰에 따르면 이들은 2023년 4월부터 지난해 8월까지 서울과 경기 의정부시·부천시 일대에서 투자자문업체를 사칭해 피해자 127명으로부터 18억 원가량을 가로챈 혐의를 받는다. 다른 리딩방에서 손실을 본 피해자 명단을 입수한 뒤 합법 업체인 것처럼 접근해 “비상장 공모주를 싸게 살 수 있다”고 속이는 수법이었다.
1992년생부터 2004년생까지로 구성된 이들은 대부분 친구나 선후배 관계였다. ‘시키는 것만 한다’ 등 행동강령을 만들고 어기면 구타했다. 특수부대 출신 간부가 교육도 했다. 지난해 9월 경찰이 사무실을 급습하자 30대 총책 안모 씨와 간부 2명은 약 13억 원을 들고 필리핀으로 달아났고, 경찰은 이들의 해외 자산을 동결하는 국제형사경찰기구(인터폴) 은색수배도 국내 최초로 요청했다.
한편 경기 시흥에선 또 다른 투자 리딩방 사기조직이 붙잡혔다. 30대 함모 씨가 이끈 사기조직 31명은 “비상장주식 공모주를 대신 사서 큰 수익을 보장하겠다”며 피해자 42명을 속여 12억 원 상당을 빼앗았다.
꼬리가 잡힌 건 또 다른 30대 안모 씨가 이끄는 MZ 조폭이 “(함 씨의) 리딩방 사무실을 털면 수억 원을 챙길 수 있다”는 소문을 들으면서였다. 안 씨 일당은 올 3월 조직원 10명과 함께 복면과 장갑을 착용하고 흉기를 든 채 함 씨의 사무실에 침입해 총 1억 원 상당의 금품을 갈취했다.
경기남부경찰청 형사기동대는 4월 ‘깡패가 불법 리딩방을 털었다’는 첩보를 입수해 먼저 함 씨 일당 31명을 검거했다. 이어서 안 씨 일당을 추적해 11명을 강도상해 등 혐의로 붙잡아 이 중 10명을 구속 송치했다.
