[중부판/캠퍼스 소식]충북대 外

O…충북대(총장 고창섭) 의과대학은 청주성모병원과 의대생 임상실습 강화 및 교육 인프라 확충을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 협약에 따라 청주성모병원은 충북대 의대생에게 임상실습 장소·교육 장비·실습 자원을 지원하고, 실습 지도와 평가에 적극 참여한다. 신동익 의대 학장은 “지역 의료기관과의 협력을 통해 학생이 실질적인 현장 경험을 쌓고 지역 의료에 대한 이해를 높일 수 있게 됐다”고 말했다.
O…한림대(총장 최양희) 박물관은 30일부터 다음 달 20일까지 매주 목요일 교내 의료·바이오융합연구원 2층 포스터홀에서 ‘제6기 시민박물관대학’ 강좌를 연다. 강좌는 ‘문화유산의 현장과 기록’이라는 주제로 총 4회에 걸쳐 진행된다. 제1강에서는 금석문 연구의 권위자인 김용선 한림대 명예교수가 금석문 속에 담긴 고려시대의 사회상·생활풍습 등을 소개한다.
O…목원대(총장 이희학)는 중국 하얼빈, 창춘 지역 4개 대학과 인재공동양성 중심의 협력을 확대한다고 29일 밝혔다. 대학 측은 중국 헤이룽장대, 하얼빈석유대, 지린과학직업기술학원, 지린애니메이션학원을 방문해 국제 교육 협력 강화와 교수 학생 교류 확대 등을 협의했다. 이 총장은 “교환학생, 연계 학위, 공동 교육과정 등 대학별 실행 계획을 구체화했다. 학생과 교원이 세계적으로 뻗어 나가길 기대한다”고 했다.
O…순천향대(총장 송병국)는 ‘2025 캡스톤디자인 및 인공지능(AI) 해커톤’ 대회에서 AI 알고리즘 활용 분야와 생성형 AI 활용 분야에서 대상을 받았다고 29일 밝혔다. 이 대학 컴퓨터소프트웨어공학과 정영웅, 배준상 학생이 각각 팀을 이뤄 참가해 대상을 거머쥐었다. 이번 수상을 통해 AI 기반 창의융합 인재 양성의 우수성이 입증됐다고 대학 측은 설명했다.
