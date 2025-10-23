국가공헌협회, 링티와 함께 참전용사 대상 후원 전달식 진행

국가유공자후원단체 국가공헌협회(이사장 강원빈)가 링티와 함께 6·25 참전용사들의 건강한 노후를 응원하기 위한 ‘국군의 날 기념 링티 후원 전달식’을 진행했다고 23일 밝혔다.
이번 전달식은 국가를 위해 헌신한 참전용사들에게 감사를 표하고 그들의 건강한 일상 회복을 돕기 위해 마련됐다. 링티는 링티 오리지널 제품 4,000포와 보틀을 후원했으며, 국가공헌협회를 통해 참전용사들에게 전달될 예정이다.
링티는 이원철 대표가 특전사 군의관 시절 탈진과 열사병 등으로 고생하는 대원들을 보고 필요성을 느껴 개발한 제품으로, 설립 취지에 맞춰 지난 2018년부터는 ‘링티쉐어’라는 이름으로 참전용사를 비롯한 국군 장병, 소방대원 등 대한민국을 위해 헌신하는 분들을 위한 후원 활동을 이어가고 있다.
링티 관계자는 “국가를 위해 헌신하신 참전용사분들의 건강 회복과 행복한 일상을 응원하고자 이번 나눔을 준비했다”며 “앞으로도 사회 곳곳의 공헌자들을 위한 지속 가능한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.
강원빈 국가공헌협회 이사장은 “국가유공자들에 대한 예우는 우리 사회가 지켜야 할 가치”라며 “앞으로도 기업과 함께 국가를 위해 헌신한 분들을 위한 다양한 지원사업을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 전했다.
한편, 사단법인 국가공헌협회는 국가를 위해 헌신한 영웅들을 비롯해 복지 사각지대에 놓인 위기가정과 취약계층을 적극 지원하며, 다양한 분야에서 맞춤형 지원 캠페인을 펼치고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0