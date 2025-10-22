주캄보디아 대사관 “올해 감금 피해신고 330명으로 폭증…2년간 110명 미해결”

주캄보디아 한국대사관은 올해 캄보디아 내 온라인 스캠 범죄단지 관련 피해 신고자 수가 약 330여 명에 달한다고 22일(현지시간) 밝혔다. 이날 현지 국정감사에서 여야는 한국인 대상 강력 범죄와 관련해 현지 대사관의 대응을 강하게 질타했다.
이날 국회 외교통일위원회 아주반은 주캄보디아·주베트남·주태국·주라오스대사관을 상대로 프놈펜 주캄보디아 대사관에서 현지 국정감사를 진행했다.
김현수 주캄보디아 대사대리는 이날 업무 현황을 보고했다. 김 대사대리는 “캄보디아 내 온라인 스캠 범죄단지 관련 우리 국민의 취업 사기와 감금 피해가 급증하고 있다”며 “2023년 신고는 20명에 못 미쳤으나 지난해 220명, 올해는 8월까지 330명 등 폭증세”라고 말했다.
이어 “대사관은 우리 국민이 감금 피해 신고 시 영사 조력을 제공하면서 캄보디아 당국에 신속 대응을 요청하고 있다”며 “긴급 전화 운영을 통한 24시간 대응 체계를 유지하는 가운데 사건·사고팀을 중심으로 구조부터 귀국 시까지 영사 조력을 제공 중”이라고 설명했다.
김 대사대리는 한국-캄보디아 합동 대응 TF를 설치하기로 합의했다고 밝혔다. 그는 “앞으로 대사관과 우리 경찰청은 캄보디아 경찰청과 TF 설립 및 운영을 위한 구체적인 사항을 협의해나갈 예정”이라고 했다.
이날 현지 국정감사에서 여야 의원들은 캄보디아 등에서 한국인을 대상으로 한 현지 범죄 발생과 대응, 예방 체계 등에 대해 질문했다. 또 일부 의원들은 대사관 관계자들의 답변 태도가 무성의하다며 강하게 질타했다.
더불어민주당 홍기원 의원이 ‘현지 스캠 조직에 한국인이 최소 1000여명이 있을 것으로 판단하는데, 참여 규모가 어떻게 되느냐’고 질문하자 김 대사대리는 “정확한 숫자는 파악하기 힘들다. 그 부분은 캄보디아 정부도 파악하기 어려울 것”이라고 답했다. 이어 “다만 현재까지 접수된 신고 건수를 생각했을때 그보다 많을 것이라고 추정 중”이라고 했다.
‘현지 동포나 한국인 여행객이 스캠 조직에 납치되거나 강제로 참여한 사례가 최근 있었는가’라는 질문에는 “공식적으로 확인된 건 없다”라고 밝혔다.
김 대사대리는 “상식적으로 광고에 나와 있는 취업 알선 내용을 보면 과연 이게 불법적인 일이라고 의심하지 않을 수 있을까 하는 개인적인 의심을 갖고 있다”고도 했다.
또 홍 의원이 “업무보고 자료를 보면, 지난해와 올해 550명 정도가 납치 등으로 대사관에 신고가 접수됐고, 약 450여 명이 해결됐다고 돼 있다. 어떤 사례로 신고가 접수됐고 어떻게 해결했느냐”라고 질문했다.
이에 현지 남석현 경찰 영사는 “본인들이 어떤 경로를 통해 현지에 갔는지 밝히는 경우는 없다. 감금돼 있다는 요지로만 신고가 접수된다”라며 “그건 이후 조사 과정에서 밝혀지는 문제”라고 답했다.
송언석 국민의힘 의원은 “민간단체 ‘천마’라고 들어봤나”라며 “우리 국민이 대사관에 신고해도 조력을 못 받으니까 민간단체에 의지할 수밖에 없다”고 비판했다. 이어 “대사관에 오면 ‘업무시간 끝났다’ 이딴 식으로 국민 안전을 내팽개치니까 민간단체가 활동하는 거 아닌가”라고 따져 물었다. 그러면서 “답변 태도를 보니 이렇게 답답한 국정감사는 처음이다”라고 했다.
같은 당 김기웅 의원은 정부 고위급의 대처가 부족하다는 점을 지적했다. 그는 “사망한 대학생 시신이 국내로 들어오는 데 두 달 보름 정도가 걸렸다”며 “7월부터 9월까지 대통령이나 총리, 외교부 장관, 외교부 2차관들이 이쪽에 전화 통화라든가 해서 협조를 요청한 적이 없는 것으로 확인된다”고 비판했다.
댓글 0