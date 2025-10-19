“문신 선명한데 구출된 청년? 김병주, ‘정치쇼’로 교민 두번 죽여”

캄보디아에서 사업을 하고 있는 한 교민이 19일 더불어민주당 김병주 의원을 향해 “절박한 교민들은 정치인의 쇼에 휘둘릴 정도로 여유가 없다”며 “교민들을 두 번 죽이고 있다”고 비판했다.
전날 김 의원은 페이스북에서 “캄보디아에 감금됐던 청년 3명을 마침내 고국의 품으로 데려온다. 첩보 영화를 찍는 심정으로 구출 작전을 펼쳤다”고 밝혔다. 이어 “이재명 정부의 강력한 의지가 청년을 구출하는 원동력이 됐다”고 했다.
이에 교민 A 씨는 장문의 글을 통해 김 의원의 발표 내용을 조목조목 반박했다. 그는 먼저 “당신이 구출했다고 자화자찬한 그 청년은 구출 건인가? 아니면 경찰에서 조사해서 구속을 해야할 건인가?”라고 물었다.
이어 캄보디아 사회와 한국 범죄 집단을 구분해달라는 교민들의 호소가 있었음을 밝히면서 “뭔가 ‘좋은 그림’ 각이 나오니 교민들과의 했던 약속은 또 뒤집는 것인가”라고 반문했다.
그는 또 “범죄가 범죄를 낳는 그런 구조임을 눈으로 목도하고도 이렇게 다시 구조 프레임을 짜고 본인을 영웅처럼 홍보하시는가”라고 비판했다.
그러면서 김 의원이 공개한 사진 속 인물에 대해 “피해자가 아니라 캄보디아 경찰에 의해 체포된 용의자에 가까운 사람”이라며 “문신이 선명한 인물이 ‘구출된 청년’으로 소개돼 현지 교민사회가 충격에 빠졌다”고 전했다.
A 씨는 캄보디아 경찰이 구조에 늑장을 부린다는 지적에 대해서도 단호하게 사실이 아니라고 말했다. 그는 “캄보디아 경찰은 당장 출동한 준비를 하고 있었다. 그런데 자꾸 한국 쪽에서 시그널을 주지 않고 기다리라고 하니 답답해했고, 나중에는 화까지 냈다”고 전했다.
그는 “몇 년간 수십명을 구출하고 돌려보낸 여러 교민들도 그냥 가만히 있다”며 “김 의원은 여기에 온 2일간 그림과 구도를 짜고 와서 직접 구출과정에 참여했다라며 스스로를 홍보하는 의원님의 모습은, 진짜 허탈하고 화가 난다”고 지적했다.
