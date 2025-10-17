“건물 들어서자 조선족이 총 들이대…옆방선 간·안구 적출 얘기”

부산 서부경찰서 오영훈 수사과장

오 수사과장은 ‘탐문수사 당시 신변의 위협을 받거나 수상한 움직임이 없었느냐’는 물음에 “범행 단지 서너 군데를 확인했다”며 “폐쇄회로(CC)TV를 통해 안에서 외부 출입자를 감시하고 있다는 느낌을 받아 제가 직접 동영상을 찍는데 굉장히 위협감을 느껴 차 안에서 외부 단지를 찍을 수 있었다”고 했다.