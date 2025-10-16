김건희 학술지 논문, 위조·표절 의혹 제기 3년 만에 학회 검증 돌입

백승아 의원실, 디자인트렌드학회 조치 사항 확인
“연구윤리위 구성 환영…검증 후 국민께 공개해야”
윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 학술지 논문이 위조·표절 의혹이 제기된 지 3년 만에 학회에서 검증된다.
16일 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 백승아 의원실에 따르면 김씨의 위조·표절 의혹 논문을 학술지(디자인포럼)에 실은 한국디자인트렌드학회는, 지난 9월 19일 연구윤리위원회 구성을 마친 후 ‘10월 중으로 연구윤리위원회를 개최해 규정에 따라 조치할 예정’이라고 한국연구재단에 회신했다.
김씨의 학술지 논문인 ‘디지털콘텐츠의 이용만족이 재 구매 요인에 미치는 영향’(2009.2, 한국디자인포럼 Vol.22) 및 ‘디자인·예술 참여 유인 요소로서 광고 영상 매체와 비 영상매체가 참여자 인식에 미치는 영향’(2009.2, 한국디자인포럼 Vol.22)에 대한 위조·표절 의혹이 제기된 지 3년 만에 학회에서 검증되는 것이다.
문제의 두 논문은 지난 2022년 국회 교육위 국정감사에서 2008년 11월 한국체육학회지에 발표된 ‘골프연습장의 이용만족과 재 구매 요인에 미치는 영향’ 및 2008년 11월 한국사회체육학회지에 발표된 ‘여가 활동 참여에 있어 무용공연의 광고 영상매체와 비 영상매체가 관람객 인식에 미치는 영향’ 논문을 각각 위조·변조·표절한 것이라는 의혹이 제기돼 학회에 관련 연구부정 검증 민원이 제기된 바 있다.
지금까지 확인된 한국디자인포럼에 게재된 김씨 학술논문은 총 4편으로, 2007년 발표된 두 편의 논문에 대해 2021년 국민대가 먼저 ‘검증불가’ 및 ‘연구부정 아님’ 결론을 내린 바 있다.
당시 학회에도 동일한 논문에 대한 연구부정 검증 민원이 제기됐으나, 학회는 국민대의 부실검증 결과를 그대로 인용해 학술지로서의 양심을 버리고 김씨 표절논문에 면죄부를 주었다는 비판을 받기도 했다.
백승아 의원은 “지난 3년간 학회 연구윤리위원회 미구성으로 연구부정을 검증조차 할 수 없었던 현실이 김씨로 인해 드러난 셈”이라며 “지금이라도 학회가 양심과 사명을 갖고 연구윤리위원회 구성을 완료한 점을 환영하며, 앞으로 절차에 맞게 검증하고 그 결과를 국민에게 공개해야 한다”고 강조했다.
